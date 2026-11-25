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Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 250.000 δικαιούχων, οι οποίοι δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο νέος κύκλος πληρωμών αφορά κυρίως σε ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία, που είναι δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η νέα καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν τη σχετική οικονομική ενίσχυση.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των 400 ευρώ είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι δικαιούχοι των αντίστοιχων παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Χωρίς αίτηση η πληρωμή

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Με τη νέα πληρωμή αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση περίπου 250.000 πολίτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη καταβολή.