Στις δικαστικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζονται σήμερα, Τετάρτη (25/11) η μητέρα των δύο ανήλικων και ο σύντροφός της. Αμφότεροι φέρονται να άφησαν τα παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Τα δύο παιδιά έκλαιγαν γοερά, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Μάλιστα, όταν εμφανίστηκαν στο σημείο, φέρονται να εξέφρασαν απορία για την παρουσία των αστυνομικών στη γειτονιά τους.

Αυτό που πλέον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με το ERTNews, είναι το πώς θα εξηγήσουν την πράξη τους, δηλαδή οι ισχυρισμοί που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, η ποινική τους μεταχείριση, αλλά και η τύχη των δύο ανήλικων παιδιών.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Αμπελοκήπων έχουν αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα δύο παιδιά.

Οι εικόνες από το εσωτερικό της κατοικίας αποτυπώνουν ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, με σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο καθαριότητας και υγιεινής. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα από τα δύο παιδιά βρέθηκε με ακαθαρσίες πάνω του.

Τα δύο ανήλικα εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκαν προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι να αποφασιστεί το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους, τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό τους το νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και διερμηνείς.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η επιστροφή των παιδιών στη μητέρα τους, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες ή η μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας.

«Ο μικρός ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα σαν γιο μου»

Τη μαρτυρία του για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου όταν μαζί με έναν συνάδελφό του έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος της οδού Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης προκειμένου να σώσει τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, κατέθεσε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία εδώ και 29 χρόνια.

Όπως είπε στο Action24, την Τρίτη (24/11), «βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή. Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια πρίζες, θα μπορούσαν να φάνε κάτι».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο παιδιών, ο ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Άμεση Δράση είπε ότι «ο μικρός (σ.σ. το αγόρι των 2 ετών) ήταν σε άθλια κατάσταση, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω».

Εξηγώντας γιατί, μεταξύ άλλων, πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο μικρό αγόρι, ο Ιωάννης Χατζηηλίας είπε «δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλεγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου».

Δείτε το βίντεο: