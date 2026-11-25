O Τζένσεν Χουάνγκ, μία ημέρα μετά την επιστροφή του στο τιμόνι της Nvidia στη θέση του CEO, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους εργαζομένους για την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι υποβάλλεται καθημερινά σε ψυχοθεραπεία μετά το σκάνδαλο που συγκλόνισε τις αγορές.

Η δημόσια συγγνώμη και η ψυχοθεραπεία

«Έκανα μερικά τρομερά λάθη», δήλωσε ο Χουάνγκ στην πρώτη του γενική συνέλευση με τους εργαζομένους μετά την επιστροφή του.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, πρόσθεσε: «Υπήρξα άπιστος στη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς».

Ο Χουάνγκ ανέφερε ότι κάνει ψυχοθεραπεία κάθε μέρα επί 90 λεπτά, προσθέτοντας πως «δεν είναι αποδεκτό» το γεγονός ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, μέρος του οποίου είχε συντάξει ο ίδιος.

Είπε επίσης ότι οι πράξεις του ανάγκασαν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αξιολογήσει το μέλλον του στην επιχείρηση, γεγονός που οδήγησε στην παραίτησή του αυτόν τον μήνα.

Σκάνδαλο

Η συνάντηση επισφράγισε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia έπειτα από δύο καταιγιστικές εβδομάδες που βύθισαν τον γίγαντα κατασκευής μικροτσίπ στην αναταραχή, προκάλεσαν βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και απείλησαν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Είχε εξωσυζυγική σχέση με μια πελάτισσα και Κινέζα υπήκοο, την Άλις Χουάνγκ, για την οποία Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι διοχέτευε πληροφορίες στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Επίσης, διατηρούσε σχέση με υφισταμένη του που αναφερόταν απευθείας στον ίδιο μέσα στην εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είχε αποδεχθεί ομόφωνα την παραίτησή του.

Παρόλο που η Wall Street υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την επαναφορά του Χουάνγκ, εξακολουθούν να υπάρχουν ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του, ενώ αναμένεται να καταθέσει σε μια σειρά από δυνητικά τεταμένες ακροάσεις στο Κογκρέσο, στην Ουάσινγκτον, την επόμενη εβδομάδα.

Η απάντηση στις φήμες για τον Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους εργαζομένους, που ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, ο Χουάνγκ επιχείρησε να απορρίψει τα σενάρια για όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή του προτού το διοικητικό συμβούλιο ολοκληρώσει τη δική του έρευνα για τη συμπεριφορά του.

Είπε ότι δεν επέστρεψε επειδή είναι ένας «tech bro» που βρίσκεται «πάνω από τον νόμο» και «πάνω από τον κώδικα δεοντολογίας». Ούτε επέστρεψε, όπως υποστήριξε, επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πίεσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον επαναφέρει.

«Και αυτό είναι εντελώς αναληθές», δήλωσε ο Χουάνγκ σε livestream που εξέτασαν οι New York Times. Επέστρεψε, όπως είπε, επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «αξιολόγησε ολόκληρη την κατάσταση» και «συγκέντρωσε στοιχεία».

Επιπλέον, έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η συνάντηση της Τρίτης ήταν η δεύτερη τις τελευταίες έξι ημέρες στη Nvidia. Την περασμένη Τετάρτη, η Κολέτ Κρες, η οποία διετέλεσε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, προσπάθησε να καθησυχάσει την αναστατωμένη εταιρεία λέγοντας στους εργαζομένους ότι η «φιλοδοξία» της Nvidia «δεν θα αλλάξει».

Στη σκηνή μαζί της βρέθηκαν περισσότερα από δώδεκα στελέχη της εταιρείας, αρκετά εκ των οποίων μίλησαν για το πώς σχεδίαζαν να προχωρήσουν χωρίς τον Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ ξεκίνησε την ομιλία της Τρίτης ευχαριστώντας την Κρες και την ηγετική ομάδα της εταιρείας, που καθόταν στην πρώτη σειρά, επειδή έκαναν «τρομερή δουλειά».

Επαίνεσε επίσης τον Τραμπ, ο οποίος είχε ενθαρρύνει το διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει τον Χουάνγκ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «αγαπάει πραγματικά, μα πραγματικά την εταιρεία μας» και «καμαρώνει για τη Nvidia».

«Όλα όσα έχει κάνει, οφείλονται απλώς στην αγάπη του, τον θαυμασμό του, την αναγνώρισή του για τη σπουδαία εταιρεία που είστε», δήλωσε ο Χουάνγκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα βρίσκεται «στην υπηρεσία του να βοηθήσει τον πρόεδρό μας να κάνει τη χώρα μας επιτυχημένη», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό δεν καθιστά τη Nvidia πολιτική εταιρεία. «Ούτε στο ελάχιστο», είπε.

«Είμαστε η πιο απολιτίκ εταιρεία».

Ο Χουάνγκ είπε στους εργαζομένους ότι επέστρεψε στην εταιρεία επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ότι αυτό ήταν «προς το βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων».

Προειδοποίησε επίσης ότι η απόφαση του συμβουλίου δεν σημαίνει πως άλλοι εργαζόμενοι μπορούν να παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν «κατάλληλο» ούτε «ανεκτό».

«Μερικές φορές, είναι σωστό να συγχωρείς», σημείωσε. «Μερικές φορές, δεν είναι».

Ερωτήματα για την ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επαναπρόσληψη του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του Δ.Σ. της Nvidia, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με τον ίδιο και «εισηγήσεις από ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι πιστεύει πως η δική του παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για την επιστροφή του.

Μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, το συμβούλιο κρατούσε εντελώς διαφορετική στάση. Τα μέλη του είχαν αποδεχθεί ομόφωνα την παραίτηση του Χουάνγκ, μετά την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε καμία πρόθεση να τον επαναφέρει, είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης για τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

«Το να υποκύπτεις σε πιέσεις για να φέρεις πίσω κάποιον που έχει βλάψει τη φήμη της εταιρείας είναι τρέλα», δήλωσε η Κάθλιν Ντέι, λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Η θεαματική αναδίπλωση του διοικητικού συμβουλίου έχει πυροδοτήσει ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του, αλλά και για το τι σημαίνει ο ρόλος του Τραμπ στη διαπλοκή επιχειρήσεων και πολιτικής.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συμμετέχουν τόσο επιχειρηματικά στελέχη με μακροχρόνιους δεσμούς με την εταιρεία, όσο και μια ομάδα πιο πρόσφατων μελών με εμπειρία σε κολοσσούς όπως οι Taco Bell, PepsiCo και Eli Lilly.

Ορισμένοι ειδικοί ζήτησαν μάλιστα την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου στον απόηχο του σάλου που προκλήθηκε.

Η Ντέι, η οποία ειδικεύεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την εταιρική διακυβέρνηση, τόνισε ότι το συμβούλιο έχει καθήκον να εκπροσωπεί τους μετόχους και όχι τον διευθύνοντα σύμβουλο. «Οι μέτοχοι θα πρέπει να απαιτήσουν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικοί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης επισημαίνουν ότι οι μακροχρόνιες θητείες των μελών ενός Δ.Σ. μπορούν να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία τους. Βάσει των κανονισμών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) και του Nasdaq, οι εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν πλειοψηφία ανεξάρτητων μελών.

«Παραδοσιακά, αποτελεί καλή πρακτική» να περιορίζεται η διάρκεια παραμονής σε ένα διοικητικό συμβούλιο, δήλωσε η Νάντα Κακαμπάντζε, καθηγήτρια πολιτικής, διακυβέρνησης και δεοντολογίας στο Henley Business School του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ.

«Θα πρέπει να είναι οκτώ χρόνια το μέγιστο. Τέσσερα χρόνια, συν άλλα τέσσερα εάν αποδίδουν καλά. Αλλά πέρα από αυτό, παύουν πλέον να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι, έτσι δεν είναι;».

Δεν είναι ασυνήθιστο για τα αφεντικά της αμερικανικής τεχνολογίας να στελεχώνουν τα διοικητικά τους συμβούλια με συμμάχους ή προσωπικότητες υψηλού κύρους που ενδέχεται να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην εταιρεία, σημείωσε η Κακαμπάντζε.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε, έχουν μια κουλτούρα «ηρώων-ηγετών» – επιχειρηματιών που ίδρυσαν εταιρείες και θεωρούνται οι μόνοι ικανοί να τις οδηγήσουν μέσα από δύσκολες περιόδους. Ωστόσο, κάποια στιγμή οι εταιρείες γίνονται τόσο μεγάλες που «χρειάζεσαι σωστή εταιρική δομή, χρειάζεσαι σωστή διακυβέρνηση».

Πολλοί αναρωτιούνται επίσης ποιες ήταν οι «εισηγήσεις» που έλαβε η εταιρεία από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και γιατί έπεισαν το συμβούλιο να κάνει στροφή 180 μοιρών.

«Το διοικητικό συμβούλιο θα έπρεπε να είχε ακούσει το αίτημα του προέδρου και να εμμείνει στη θέση του ότι ήρθε η ώρα να βρεθεί ένας νέος διευθύνων σύμβουλος», δήλωσε ο Πίτερ Κόχαν, αναπληρωτής καθηγητής διοικητικής πρακτικής στο Babson College.

«Κατά τη γνώμη μου, υποκύπτοντας στον Τραμπ, το συμβούλιο θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία. Και αυτό γιατί ο Χουάνγκ είδε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να τη γλιτώνει».

Το στυλ διοίκησης και η επίπεδη ιεραρχία

Ο Χουάνγκ αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα των New York Times σχετικά με το διοικητικό του στυλ, το οποίο ο ίδιος είχε περιγράψει στο παρελθόν ως «να σας βασανίζω μέχρι να φτάσετε στο μεγαλείο». Επί χρόνια, επέπληττε εργαζομένους με προσβολές, προσωπικές επιθέσεις και βίαια σχόλια.

«Μπορώ να ξεπεράσω τα όρια», παραδέχτηκε ο Χουάνγκ. «Όταν ξεπερνώ τα όρια, αυτό πληγώνει τους ανθρώπους, τους μειώνει, τους αποδυναμώνει. Και αυτό δεν είναι σωστό».

Ανακοίνωσε ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Nvidia θα συλλέγει αξιολογήσεις για τον ίδιο και θα τις κοινοποιεί μηνιαίως στο διοικητικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι θέλει να διασφαλίσει πως είναι «σε θέση να διοχετεύει την έντασή του στην υπηρεσία του να κάνει την εταιρεία μας καλύτερη».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κριτική που ασκείται στην οργανωτική δομή της εταιρείας, στην οποία περισσότερα από 60 στελέχη αναφέρονται απευθείας σε εκείνον, ενώ καυχήθηκε ότι δεν «πιστεύει στον σχεδιασμό διαδοχής», επειδή αυτό θα υπονοούσε ότι ορισμένα στελέχη είναι πιο σημαντικά από άλλα.

Υπερασπιζόμενος την ασυνήθιστη διοικητική δομή της Nvidia, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι αποτελεί «το καμάρι και τη χαρά του», αποδίδοντας σε αυτήν την ικανότητα της εταιρείας να κινείται γρήγορα, να καινοτομεί συχνά και να συνεχίζει να λειτουργεί κατά την απουσία του.

«Αυτή η εταιρεία είναι δομημένη για να εκτελεί, να εκτελεί και να εκτελεί και να φέρνει οικονομικά αποτελέσματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε από τα 60 κορυφαία στελέχη της εταιρείας θα μπορούσε να τον διαδεχθεί.

«Αυτός είναι ο ορισμός ενός εξαιρετικού οργανισμού, όχι ένα παράδειγμα ευθραυστότητας», κατέληξε. «Θα το υπερασπίζομαι αυτό όλη μέρα».