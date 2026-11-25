Σοβαρές καταγγελίες κατά της ισραηλινής κυβέρνησης διατυπώνει η Διεθνής Αμνηστία, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν δημιουργήσει συνθήκες που εμποδίζουν τις Παλαιστίνιες γυναίκες τόσο να συλλάβουν όσο και να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους.

Σε νέα έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα, με επίκεντρο τις γυναίκες και τα κορίτσια στη Γάζα, η διεθνής οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, η καταστροφή των υγειονομικών υποδομών και οι σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό έχουν πλήξει καθοριστικά την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών.

Η οργάνωση εκτιμά ότι η συνεχιζόμενη εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, παρά τις γνωστές ανθρωπιστικές συνέπειές τους, δημιουργεί «σοβαρό» φόβο ότι πρόκειται για σκόπιμη πολιτική. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα με απόλυτη βεβαιότητα.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί, παράλληλα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τη γενοκτονία, συμπεριλαμβάνοντας τις επιθέσεις κατά της αναπαραγωγικής υγείας των Παλαιστινίων.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός οργανισμός COGAT, αρμόδιος για τον συντονισμό πολιτικών υποθέσεων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, απέρριψε τις καταγγελίες, κατηγορώντας την οργάνωση ότι «αναπαράγει ψευδείς αφηγήσεις της Χαμάς», σύμφωνα με δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι γυναίκες στη Γάζα πληρώνουν βαρύ τίμημα – Κίνδυνος για εγκύους και νεογνά

Η έκθεση, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε 228 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της οργάνωσης, έχουν καταγραφεί περιστατικά γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή βρίσκονταν μέσα σε μαιευτικές εγκαταστάσεις.

Our latest report sets out multiple and cumulative harms women and girls have been subjected to over three years as an integral part of Israel’s ongoing genocide against Palestinians. https://t.co/QXWXud256t — Amnesty International USA (@amnestyusa) November 25, 2026

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι μαρτυρίες δύο διασωστών για περιστατικά που σημειώθηκαν στις αρχές του 2026, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία διαχωρίζει την περιοχή της Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Όπως ανέφεραν στην Αμνηστία, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, γυναίκες που βρίσκονταν σε διαδικασία τοκετού και τα ασθενοφόρα που είχαν σπεύσει να τις μεταφέρουν δέχθηκαν πυρά.

Η οργάνωση αναγνωρίζει επίσης ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τη χρήση νοσοκομείων από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ άλλων για την κράτηση ομήρων και την κακομεταχείριση Παλαιστινίων. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς περί εγκατάστασης κέντρων διοίκησης της Χαμάς μέσα σε νοσοκομεία.

Φονικές ελλείψεις σε φάρμακα και μαιευτική περίθαλψη

Ξεχωριστή αναφορά στην κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης των εγκύων έκανε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Όπως επισήμανε, «οι ενέργειες του Ισραήλ εμπόδισαν την πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας και οδήγησαν σε επιπλοκές της κύησης», μεταξύ των οποίων αποβολές και γεννήσεις νεκρών βρεφών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ελλείψεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την παρακολούθηση των κυήσεων, την παροχή μαιευτικής και μεταγεννητικής φροντίδας, αλλά και την έγκαιρη διάγνωση επικίνδυνων επιπλοκών.

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η έλλειψη αναισθητικών και φαρμάκων για την αντιμετώπιση αιμορραγιών κατά τον τοκετό, με την Αμνηστία να επισημαίνει ότι οι ελλείψεις αυτές έχουν συχνά θανατηφόρες συνέπειες.

Παράλληλα, η οργάνωση αναφέρει ότι στη Γάζα δεν λειτουργεί πλέον καμία κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ «χιλιάδες έμβρυα, σπερματοζωάρια και ωάρια καταστράφηκαν» στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν.

Η απάντηση του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο COGAT υποστήριξε ότι από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στις 10 Οκτωβρίου 2025, έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας περισσότεροι από 27.000 τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην περιοχή λειτουργούν 35 νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και μονάδες που ειδικεύονται στην υγεία των γυναικών και στην αναπαραγωγική φροντίδα.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε κατηγορήσει και στο παρελθόν το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, σε έκθεση που δημοσιοποίησε τον Δεκέμβριο του 2024. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Έκκληση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διερεύνηση εγκλημάτων γενοκτονίας

Η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Ανιές Καλαμάρ, κάλεσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εντάξει στην ευρύτερη έρευνά του και τα εγκλήματα που σχετίζονται με το φύλο, καθώς και τις επιθέσεις κατά της αναπαραγωγικής υγείας των Παλαιστινίων.

Ειδικότερα, ζήτησε να εξεταστούν οι ενέργειες Ισραηλινών αξιωματούχων από τον Οκτώβριο του 2023, υπό το πρίσμα της διάπραξης πράξεων γενοκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας μπορεί να συνιστά πράξη γενοκτονίας, εφόσον αποδεικνύεται η πρόθεση καταστροφής της ομάδας, εν όλω ή εν μέρει.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα, περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων πάνω από 22.000 γυναίκες και κορίτσια.