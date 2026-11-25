Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προβλήματα στη λειτουργία του TikTok καταγράφηκαν την Τρίτη (24/11) στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης και χρήσης της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναφορές επικεντρώθηκαν κυρίως στη δυσλειτουργία αναπαραγωγής βίντεο, στην αδυναμία ανανέωσης της αρχικής ροής περιεχομένου, καθώς και σε προβλήματα πρόσβασης σε προφίλ χρηστών.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προβολή σχολίων, την αποστολή μηνυμάτων και τη λήψη ειδοποιήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί σε ομαδικές συνομιλίες εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.

Τα προβλήματα επηρέασαν διαφορετικές λειτουργίες της πλατφόρμας, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στους χρήστες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 25.943 αναφορές προβλημάτων, με τις πρώτες να εμφανίζονται λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με περισσότερες από 7 στις 10 να αφορούν την ίδια την εφαρμογή.

TikTok is down across the U.S. and U.K. Users are getting "Something went wrong" errors or the app is failing to load entirely. Downdetector logged more than 25,000 reports during the spike, which started just after 2 p.m. ET. No official cause or restoration timeline yet. https://t.co/Z1EuIXW1sL — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2026

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία

Η διακοπή φάνηκε πως ήταν προσωρινή. Εκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε ότι τεχνικό πρόβλημα επηρέασε την πρόσβαση στην υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λειτουργία της πλατφόρμας είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των προβλημάτων.