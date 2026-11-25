Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προειδοποιώντας για τον αυξημένο κίνδυνο ένοπλων επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, καθώς και για ενδεχόμενες ενέργειες της Τεχεράνης με στόχο Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και εγκαταστάσεις.
Μέσω ανακοινώσεων που εξέδωσαν οι αμερικανικές πρεσβείες στην περιοχή, οι πολίτες των ΗΠΑ καλούνται να παρακολουθούν στενά τις επίσημες προειδοποιήσεις, καθώς δεν αποκλείονται ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις.
Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (November 24, 2026)
Americans in the Middle East should exercise heightened vigilance due to the increased threat of armed attacks by Iranian-supported Houthis and Iranian efforts to target U.S. government officials and facilities in the region. Be aware of potential alerts, flight cancellations, airspace closures, and travel disruptions.
Private car, train, and bus options may provide alternatives to air travel to or from Saudi Arabia. Below are some transportation resources for your consideration. Please confirm availability and schedules directly with the providers.
– Saudi Arabia Railways: https://t.co/aXJ0z4Qcwy
– SAT Transportation: https://t.co/WP25alCywq
– SAPTCO: https://t.co/ZadKUfSCgq
All land border crossings, including the King Fahd Causeway to Bahrain, remain operational. All highways and roads in and around Riyadh, Jeddah, and Dhahran remain operational.
International airports in neighboring countries of Bahrain (BAH), Jordan (AMM), Oman (MCT), Qatar (DOH), and the United Arab Emirates (AUH, DXB, SHJ) remain operational. Please confirm status directly with airports.
Iran has launched attacks targeting U.S. assets in both Bahrain and Kuwait, and Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly.
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— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) November 24, 2026
Σύμφωνα με την αμερικανική προειδοποίηση, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ενώ οι Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας.
Οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν συμπεριλάβει πλήγματα σε πολιτικά αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας απώλειες μεταξύ αμάχων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί, τέλος, ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, με τις εχθροπραξίες να ενδέχεται να κλιμακωθούν ταχύτατα, αυξάνοντας τους κινδύνους ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στην ευρύτερη περιοχή.