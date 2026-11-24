Όπως είχε συμβεί και στα περσινά Playoffs, έτσι και τώρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδείχθηκε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής απέναντι στη Βαλένθια! Με ένα εντυπωσιακό buzzer beater, ο Αμερικανός φόργουορντ χάρισε στον Παναθηναϊκό μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 83-86, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμά του απέναντι στην ισπανική ομάδα και χαρίζοντας στους «πράσινους» ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Το αμυντικό πλάνο του Παναθηναϊκού είχε ως βασική προτεραιότητα τον περιορισμό του γρήγορου ρυθμού που επιδιώκει να επιβάλλει η ομάδα του Άλμπερτ, με τους «πράσινους» να προσπαθούν από το ξεκίνημα να ελέγξουν τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένοι και ανταγωνιστικοί, με ιδιαίτερη προσήλωση στη μάχη των ριμπάουντ. Ακόμη και όταν η Βαλένθια κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα επτά πόντων (17-10) στην πρώτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την ψυχραιμία του και αντέδρασε αποτελεσματικά. Με επιμέρους σκορ 9-2, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 19-19 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Καθοριστική ήταν η συνεισφορά του Φαλ στην αμυντική λειτουργία, αλλά και στον έλεγχο των ριμπάουντ, ενώ η ελληνική ομάδα κατάφερε να περιορίσει τις επιθετικές επιλογές του Σορτς, δυσκολεύοντας παράλληλα την ανάπτυξη του παιχνιδιού των Ισπανών.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την έντασή του και παρουσίασε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η σωστή κυκλοφορία της μπάλας και η συνεισφορά περισσότερων παικτών επέτρεψαν στους «πράσινους» να αποκτήσουν τον έλεγχο. Ο Γκραντ προσέφερε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ ο Γιαμπουσέλε είχε ουσιαστική παρουσία, καταγράφοντας πέντε πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Ξεχωριστή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου αποτέλεσε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαλ, έπειτα από εξαιρετική δημιουργία του Γάλλου συμπαίκτη του. Με καλύτερη αγωνιστική εικόνα και αποτελεσματικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ, το «τριφύλλι» οδηγήθηκε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 39-34.

Η επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ συνοδεύτηκε από την προσπάθεια της Βαλένθια να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού και με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 πέρασαν μπροστά με 49-45. Στη συνέχεια, διατήρησαν το προβάδισμά τους, προηγούμενοι με 52-50.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να παγιώσουν την υπεροχή τους. Ο Ναν ανέλαβε περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, ενώ ο Ρογκαβόπουλος έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, με ένα δικό τους σερί 11-0 να αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα και να τους επαναφέρει σε θέση οδηγού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο έχοντας αποκτήσει διαφορά επτά πόντων (57-64), διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Παναθηναϊκός είχε ποσοστό ευστοχίας 31% στα τρίποντα, ενώ ιδιαίτερα αποτελεσματικός ήταν στα σουτ δύο πόντων, με ποσοστό 61%.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε μια σκληρή μάχη, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο πλησίαζε η ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έχασε μέρος της αγωνιστικής του συγκέντρωσης, υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, φτάνοντας τα 15 μέχρι το 35ο λεπτό, ενώ είχε ήδη συμπληρώσει το όριο των ομαδικών φάουλ.

Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες των φιλοξενούμενων, επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης και μετέτρεψε το παιχνίδι σε πραγματικό ντέρμπι. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα διαδέχονταν η μία την άλλη, χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρνει να αποκτήσει ασφαλή απόσταση στο σκορ.

Ο Γκραντ ανέλαβε σημαντικές επιθετικές πρωτοβουλίες και έφτασε τους 14 πόντους, δίνοντας στον Παναθηναϊκό προβάδισμα 80-79 στο 39ο λεπτό. Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με τον Ναν να δίνει τη δική του λύση και να διατηρεί τους «πράσινους» σε τροχιά νίκης.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Με το σκορ στο 83-83, ο Αμερικανός πήρε την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης και εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ από απόσταση περίπου δέκα μέτρων. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με τη λήξη του χρόνου, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στην πλευρά του Παναθηναϊκού.