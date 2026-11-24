Κατά 10% μειώθηκαν οι νέες διαγνώσεις HIV στην Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σύμφωνα με ΕΟΔΥ, ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν προκλήσεις στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση στη φροντίδα, με πλειοψηφία διαγνώσεων σε άνδρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το αρμόδιο τμήμα του ΟΗΕ έδωσε σήμερα στοιχεία, δείχνουν ότι οι νέες μολύνσεις κατά το περασμένο έτος ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας το 1,2 εκατομμύριο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο των 3,5 εκατομμυρίων ατόμων το 1994, παρά το γεγονός ότι πέρυσι η διεθνής χρηματοδότηση μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα πέμπτο. Βέβαια, οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ για το 2027 σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρουν ότι οι μολύνσεις από τον ιό HIV ενδέχεται να αυξηθούν.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, σημαντική μείωση 10% στις νέες διαγνώσεις HIV καταγράφεται το πρώτο δεκάμηνο του 2026, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων του ΕΟΔΥ, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στην έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, στο Εθνικό Μητρώο HIV καταγράφηκαν 490 νέες διαγνώσεις, με συχνότητα 4,7 ανά 100.000 πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν η συχνότητα ήταν 5,2.

Η πλειονότητα των νέων διαγνώσεων αφορά άνδρες (84,1%), με κύριο πιθανό τρόπο μετάδοσης τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (41,6%). Η ετεροφυλοφιλική επαφή αφορά το 12,7% και η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών το 10,6%, ενώ για το 34,5% ο τρόπος μετάδοσης παρέμεινε άγνωστος ή μη συμπληρωμένος.

Το 57,1% των διαγνώσεων αφορά άτομα ελληνικής εθνικότητας και το 41% άτομα από το εξωτερικό, κυρίως από την Υποσαχάρια Αφρική, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη συχνότητα διάγνωσης ήταν 40-49 ετών (30,2%) και 30-39 ετών (25,9%).

Ανησυχητικό παραμένει το υψηλό ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης. Μεταξύ των νέων διαγνώσεων με διαθέσιμη τιμή CD4 (n=281), το 49,5% διαγνώστηκε με CD4 κάτω από 350 κύτταρα/μL, όριο καθυστερημένης διάγνωσης. Αυτή η καθυστέρηση ήταν συχνότερη σε άτομα άνω των 50 ετών (62,5%), σε όσους μολύνθηκαν μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών (58,1%) και στις γυναίκες (52,6%), ενώ στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 41%.

Κενά στη φροντίδα και ανισότητες στην πρόσβαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το 89% των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στην Ελλάδα έχει διαγνωστεί, το 74% των διαγνωσμένων λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 93% όσων βρίσκονται σε θεραπεία έχει επιτύχει ιολογική καταστολή. Ωστόσο, συνολικά μόνο το 61% όσων εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα έχει επιτύχει ιολογική καταστολή.

Οι ανισότητες είναι εντονότερες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Μεταξύ των αλλοδαπών που ζουν με HIV, μόλις το 36% έχει ιολογική καταστολή, ενώ στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 45%.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν ότι η επιτυχία της θεραπείας δεν επαρκεί από μόνη της. Η διασφάλιση της πρόσβασης στη φροντίδα, η αντιμετώπιση κοινωνικών εμποδίων και η παραμονή των ασθενών στο σύστημα υγείας είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για τον περιορισμό της επιδημίας.

Το στίγμα εξακολουθεί να δυσχεραίνει την πρόσβαση στην εξέταση και τη φροντίδα, ακόμη και μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Προσθετικά, κοινωνικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.

Διεθνής εικόνα και στόχοι

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της UNAIDS για το 2025, περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV. Κατά το ίδιο έτος καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις και 570.000 θάνατοι από νοσήματα που σχετίζονται με το AIDS.

Η πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV είναι σημαντική: από το 2010, οι νέες λοιμώξεις έχουν μειωθεί κατά 42% και οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS κατά 57%. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων 95-95-95 παραμένει μακριά, με τα ποσοστά για το 2025 να εκτιμώνται σε 88%, 78% και 74% αντίστοιχα.

Παρά την πρόοδο, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν διαγνωστεί ή να μην έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, ενώ 21 χώρες καταγράφουν αύξηση των νέων λοιμώξεων. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης φτάνει το 54%.

Τι εκτιμά το αρμόδιο τμήμα του ΟΗΕ για την μετάδοση του HIV για το 2027

Η επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το AIDS, Ουίνι Μπιανίμα προειδοποίησε σήμερα ότι οι νέες μολύνσεις από τον ιό HIV ενδέχεται από το επόμενο έτος να αρχίσουν να αυξάνονται συγκριτικά με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν πέρυσι, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση και των εκστρατειών υπέρ των δικαιωμάτων, τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται προ των πυλών της εξάλειψης της νόσου.

«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τον τερματισμό του AIDS – πρόκειται για τη σημαντικότερη ιστορία επιτυχίας στην παγκόσμια υγεία – και ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, περικοπές και η οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούν να ακυρώσουν όσα έχουμε επιτύχει», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η Ουίνι Μπιανίμα, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS). «Δεν έχουμε ακόμη δεδομένα, αλλά βλέπουμε σημάδια. Βλέπουμε όλες τις ενδείξεις μιας αντιστροφής», τόνισε, προβλέποντας ότι τα στοιχεία του 2027 θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν αύξηση των μολύνσεων.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του UNAIDS, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, δείχνουν ότι οι νέες μολύνσεις κατά το περασμένο έτος ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας το 1,2 εκατομμύριο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο των 3,5 εκατομμυρίων ατόμων το 1994, παρά το γεγονός ότι πέρυσι η διεθνής χρηματοδότηση μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα πέμπτο.