Τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, που παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, εξέφρασε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή Kontra 24 με τη Λουκία Γκάτσου.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συνεχιζόμενη συζήτηση, τονίζοντας ότι «δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, πέμπτη αυτή η συζήτηση» και πως «θα πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση», εκφράζοντας την προσδοκία ότι αυτό θα συμβεί άμεσα.

Ερωτηθείς αν ο Βαγγέλης Λιάκος θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, ο Στέλιος Πέτσας απέφυγε να υποδείξει ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ένα μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα του πρωθυπουργού να αποφασίζει και του ίδιου του ενδιαφερόμενου».

Ωστόσο, άσκησε κριτική στο γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες σε ζητήματα που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, ενώ, όπως σημείωσε, «έχουμε ψηφίσει στη Βουλή πριν λίγες μέρες ένα πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας 2,2 δισ. και συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ζητήματα υφυπουργών της κυβέρνησης. Δεν μου αρέσει».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «σας λέω πεντακάθαρα, εμένα δεν μου αρέσει να συζητάμε τόσες μέρες αυτά τα θέματα. Θα κάνω λίγη υπομονή και πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».