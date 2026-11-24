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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με drone το περασμένο Σάββατο σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπως μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι το πλοίο, το «Sparta II», ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό του καθώς μετέφερε όπλα.

Το πλοίο αυτό, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική αμυντική εταιρεία επιμελητείας Oboronlogistika, επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια σε παρακείμενο ρωσικό πλοίο, ενώ ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.

Αντιδράσεις στη Βαλτική

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι η Φινλανδία θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στον Κόλπο της Φινλανδίας και ευχαρίστησε τις αρχές για την ανταπόκρισή τους στο περιστατικό του Σαββάτου.

«Δυστυχώς, οι συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας είναι ορατές και στην περιοχή μας», ανέφερε ο Στουμπ στην πλατφόρμα X.

Το Σάββατο το ρωσικό φορτηγό πλοίο που επλήγη από drones αποχώρησε από τα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, αφού προηγουμένως συνιστούσε «σοβαρό κίνδυνο» εκεί, είχε δηλώσει επίσης ο Στουμπ.

The Russian vessel, Sparta II, has now left Finnish territorial waters. In its current state it posed a serious danger in the Gulf of Finland. Unfortunately, the consequences of Russia’s war of aggression are also visible in our region. We will continue to work for stability and security in the Gulf of Finland. I want to thank the authorities for their responsible and professional actions. — Alexander Stubb (@alexstubb) November 22, 2026

Ο φινλανδικός στρατός ανέφερε ότι το πλήγμα στο «Sparta II» το Σάββατο πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από την Ουκρανία και ότι το πλοίο στη συνέχεια παρασύρθηκε στα φινλανδικά ύδατα, όπου προηγουμένως είχε ρίξει άγκυρα.

Η φωτιά στο «Sparta II» συνέχισε να καίει καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε η φινλανδική ακτοφυλακή.

Φωτογραφίες και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ακτοφυλακή την Κυριακή έδειχναν αρκετά σκάφη να ψεκάζουν το «Sparta II» με κανόνια νερού για να σβήσουν τις φλόγες και να ψύξουν εμπορευματοκιβώτια στοιβαγμένα στο κατάστρωμά του.

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Προειδοποιήσεις στην περιοχή

Το πλοίο, με προορισμό τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, υπέστη ζημιές σε διεθνή ύδατα δυτικά του ρωσικού νησιού Γκόγκλαντ, ανέφεραν οι Φινλανδικές Αμυντικές Δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας την εκδοχή Ρώσων αξιωματούχων.

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Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό συνδέεται με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Ο πόλεμος ξεχειλίζει στην άμεση γειτονιά μας … Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Όρπο στην πλατφόρμα X.

Sota läikkyy lähialueillemme. Suomen viranomaiset hoitavat tilannetta Suomenlahdella, jossa drooni-isku on osunut venäläiseen kauppa-alukseen. Ukrainalla on oikeus taistella hyökkääjää vastaan. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 21, 2026

Η Ουκρανία έχει στείλει κύματα στρατιωτικών drones προς τη βορειοδυτική παράκτια περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία φέτος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που παρενέβησαν στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών της Βαλτικής, οδηγώντας σε φόβους ότι ο πόλεμος επεκτείνεται σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων στον Κόλπο της Φινλανδίας, έναν στενό βραχίονα της Βαλτικής Θάλασσας, δεν μπορεί να αποκλειστεί, δήλωσε την Κυριακή στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ο διοικητής του Ναυτικού της Εσθονίας, Ίβο Βαρκ.

Επιπλέον, ο φινλανδικός στρατός ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι εντόπισε πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Το «Sparta II» είναι ένα φορτηγό πλοίο υπό ρωσική σημαία μήκους 121 μέτρων, ιδιοκτησίας της ρωσικής ναυτιλιακής εταιρείας Oboronlogistika, το οποίο απέπλευσε από την Αγία Πετρούπολη την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Η Oboronlogistika παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας για το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.