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Το σκληρό πρόσωπο της ζωής βίωσαν από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια, συνολικά 13 μωρά και μικρά παιδιά, ηλικίας από μόλις 4,5 μηνών έως 6 ετών, που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από κακοποιητικά και ακατάλληλα οικογενειακά περιβάλλοντα, με τη συνδρομή και της Οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τους τελευταίους τρεις μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου», με αφορμή τα δημοσιεύματα για την φρικτή με τα δύο παιδιά που εντοπίστηκαν μόνα τους, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής, μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού για την ασφαλή μεταφορά και φροντίδα 13 παιδιών, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο.

Κοινά σημεία γι’ αυτά τα 13 μωρά και μικρά παιδιά:

το οικογενειακό τους περιβάλλον ήταν κακοποιητικό και ακατάλληλο

απομακρύνθηκαν κατόπιν εισαγγελικών εντολών ή / και εγκαταλείφθηκαν στις Αστυνομικές Αρχές

βρέθηκαν σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας

κατέληξαν και παραμένουν σε Νοσοκομεία

Σεπτέμβριος 2026

Μωρό 9 μηνών μεταφέρεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το μωρό παραμελούσε η μητέρα του.

Οκτώβριος 2026

3 αδέρφια, 4 μηνών, 1 έτους και 5 ετών μεταφέρονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Τα παιδιά αφέθηκαν στο Τμήμα από κυρία, η οποία ισχυρίστηκε πως άγνωστος προς εκείνη άνδρας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τους και της παρέδωσε τα παιδιά. Η ίδια αδυνατώντας να αναλάβει την φροντίδα τους ενημέρωσε το 100. Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ έκτοτε δεν είχε αναζητήσει τα παιδιά της.

Νοέμβριος 2026

Αγοράκι, 5 ετών, μεταφέρεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το αγοράκι απομακρύνθηκε από την μητέρα λόγω παραμέλησης και έκθεσης σε κίνδυνο.

2 αδέρφια, 1 έτους και 2 ετών μεταφέρονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η μητέρα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη φροντίδα τους.

Αγοράκι 1,5 έτους μεταφέρεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Το αγοράκι, το άφησε η μητέρα στο Αστυνομικό Τμήμα δηλώνοντας αδυναμία να ανταπεξέλθει στη φροντίδα του.

3 αδέρφια, 5 και 6 ετών, μεταφέρονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα Ενδοοικογενεικής Βίας προς το Τζάνειο Νοσοκομείο. Τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους και απομακρύνθηκαν λόγω παραμέλησης.