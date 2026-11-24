Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Υπό κράτηση παραμένουν έως αύριο, Τετάρτη (25/11) οπότε και θα δικαστούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας η 22χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι άφησαν μόνα τους τα παιδιά τους 2 και 4 ετών σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες στη Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα οποία παραμένουν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου.

Τα δύο παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, όχι γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας αλλά γιατί έτσι προβλέπει η διαδικασία και το πρωτόκολλο.

Κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβίωναν αυτά τα δύο παιδιά και στη συνέχεια θα δώσει τα στοιχεία στην Εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει για τη μεταχείριση των παιδιών.

Η μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πραγματικά προκαλούν αποτροπιασμό, ενώ οι λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα δύο ανήλικα και το πώς ζούσαν σοκάρουν.

Μέχρι και οι αστυνομικοί που τα εντόπισαν, δυσκολεύτηκαν να συνειδητοποιήσουν το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο σπίτι, σπάζοντας την πόρτα.

«Ο μικρός ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα σαν γιο μου»

Τη μαρτυρία του για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου όταν μαζί με έναν συνάδελφό του έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος της οδού Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης προκειμένου να σώσει τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, κατέθεσε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία εδώ και 29 χρόνια.

Όπως είπε στο Action24 «βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή. Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια πρίζες, θα μπορούσαν να φάνε κάτι».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο παιδιών, ο ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Άμεση Δράση είπε ότι «ο μικρός (σ.σ. το αγόρι των 2 ετών) ήταν σε άθλια κατάσταση, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω».

Εξηγώντας γιατί, μεταξύ άλλων, πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο μικρό αγόρι, ο Ιωάννης Χατζηηλίας είπε «δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλεγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου».

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