Σφοδρές αντιδράσεις στη Βρετανία έχει προκαλέσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο γνωστός influencer χορεύει στους διαδρόμους της Ντάουνινγκ Στριτ αναπαριστώντας την εμβληματική σκηνή από την ταινία «Αγάπη Είναι…» (Love, Actually), με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για έλλειψη σοβαρότητας.

Ο influencer Λουκ Χάμνετ έλαβε άδεια εισόδου στη Ντάουνινγκ Στριτ προκειμένου να πάρει συνέντευξη από τον Μπέρναμ για το podcast του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάμνετ εμφανίζεται να χορεύει στους διαδρόμους του «αριθμού 10» της Ντάουνινγκ Στριτ και να κατεβαίνει τις σκάλες υπό τους ήχους του τραγουδιού «Jump (For My Love)» των Pointer Sisters, μιμούμενος τη διάσημη χορευτική σκηνή του Χιου Γκραντ από την ταινία «Love, Actually».

Στο τέλος του βίντεο, σταματά απότομα όταν αντικρίζει ξαφνικά τον Βρετανό Πρωθυπουργό να κάθεται έτοιμος για να πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Μπέρναμ, ο Χάμνετ αναφέρει: «Πραγματικά, μα πραγματικά πιστεύω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά, και δεν το λέω απλώς για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, ειλικρινά απλώς λέω ότι πιστεύω πως κάνετε εξαιρετική δουλειά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι λογαριασμοί του Βρετανού Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα και «κάνουν θραύση».

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Πυρά από τους Συντηρητικούς

Ωστόσο, οι επικριτές του Μπέρναμ άδραξαν την ευκαιρία από αυτό το επικοινωνιακό τέχνασμα για να τον κατηγορήσουν ότι αποφεύγει να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις, χαρακτηρίζοντας τις συνεργασίες του με influencers «ντροπή» και «αμήχανες».

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών (Tories), Κέμι Μπάντενοχ, άσκησε έντονη κριτική στο βίντεο, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό του «δυσάρεστο».

«Όταν ήμουν νέα βουλευτής, έπρεπε να παραδίδουμε τα κινητά μας τηλέφωνα μόλις περνούσαμε την πόρτα του 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, οπότε είναι δυσάρεστο να βλέπεις έναν πρωθυπουργό των Εργατικών να το μετατρέπει σε κάτι σαν αστείο», δήλωσε η ίδια.

«Ο Χιου Γκραντ μπορούσε να χορεύει μέσα στον αριθμό 10 στο “Love Actually” επειδή προσποιούνταν ότι είναι πρωθυπουργός. Ο Άντι Μπέρναμ είναι στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός. Σε μια εποχή που ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν προβάλλουν ισχύ στην παγκόσμια σκηνή και οι πολίτες σε όλη τη Βρετανία ανησυχούν για το μέλλον, αυτό δείχνει εξαιρετικά ασόβαρο. Το να είσαι προσιτός δεν σημαίνει να αντιμετωπίζεις το κοινό σαν να είναι παιδιά που χρειάζονται ψυχαγωγία», πρόσθεσε η Μπάντενοχ.

When I was a new MP, we had to hand in our phones as we stepped into 10 Downing St, so it’s jarring to see a Labour PM turn it into a bit of a joke. Hugh Grant could dance through No 10 in Love Actually because he was pretending to be Prime Minister. Andy Burnham actually IS the Prime Minister. At a time when Trump, Xi and Putin are projecting power on the world stage, and people across Britain are anxious about the future, this looks extremely unserious. Being relatable doesn’t mean treating the public as though they are children who need entertaining. — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) November 23, 2026

Από την πλευρά της, η πρώην υπουργός των Συντηρητικών, Έστερ ΜακΒέι, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Ίσως ο χρόνος του πρωθυπουργού θα αξιοποιούνταν καλύτερα αν βελτίωνε τις διαπραγματευτικές του ικανότητες αντί να επικεντρώνεται στη χορογραφία ενός χορευτικού ενός influencer του TikTok».

Η ΜακΒέι αναφερόταν σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων, το οποίο θα επιτρέψει σε 100.000 Ευρωπαίους ηλικίας 18 έως 31 ετών να ζήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάστημα έως και τριών ετών, στο πλαίσιο των συμφωνιών που επετεύχθησαν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Μπέρναμ και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Μπέρναμ υπερασπίστηκε την επιλογή αυτή, δηλώνοντας: «Ο πρωθυπουργός υπήρξε πολύ ανοιχτός σχετικά με την επιθυμία του να επικοινωνεί με το κοινό με ποικίλους διαφορετικούς τρόπους και στα κανάλια που χρησιμοποιούν οι πολίτες, και αυτό το έχετε δει να αποτυπώνεται στην επικοινωνία του πρωθυπουργού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του».

«Και πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι περιεχομένου ήταν μέρος μιας συνέντευξης, όπως λέτε, αλλά ο πρωθυπουργός συμμετέχει σε επικοινωνίες σε μια ποικιλία διαφορετικών καναλιών, κάτι που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό λαμβάνει αυτή την πληροφόρηση στις μέρες μας», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Σάλος και με δεύτερο βίντεο

Αργότερα ήρθε στη δημοσιότητα και ένα δεύτερο βίντεο, στο οποίο ο influencer Μαξ Μπάλεγκντ βιντεοσκοπεί τον εαυτό του έξω από την πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, κουνώντας τα χείλη του στους στίχους «bomboclaat p@ssywagon chicken nuggets» υπό τον ήχο ενός viral τραγουδιού-meme.



Η Σατβίρ Καούρ, βουλευτής των Εργατικών, παραδέχτηκε σήμερα ότι δεν ένιωσε άνετα με τις χυδαίες λέξεις των στίχων του τραγουδιού που χρησιμοποιήθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία.

«Φυσικά και αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάλεγκντ, με καταγωγή από το Ντάργουιν του Λάνκασαϊρ, συγκαταλεγόταν μεταξύ πολλών influencers του TikTok που προσκλήθηκαν σε μια «δεξίωση δημιουργών» την οποία παρέθεσε ο Άντι Μπέρναμ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς το Εργατικό Κόμμα επιδιώκει να ενισχύσει την απήχησή του στους νεότερους ψηφοφόρους.

Αναρτώντας το βίντεο στο διαδίκτυο, ο Μπάλεγκντ έγραψε: «Μόλις παρουσίασα μια εκδήλωση στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και αυτό ήταν το μόνο πράγμα που μπόρεσα να σκεφτώ να φτιάξω μπροστά στην πόρτα. Τι τιμή να σου ζητούν να προλογίσεις τον πρωθυπουργό».

Από την πλευρά του, το στέλεχος των Συντηρητικών, Νιλ Ο’Μπράιεν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση: «Η ανεργία των νέων, οι λίστες αναμονής, το κόστος ζωής, όλα ανεβαίνουν – αλλά, έλα μωρέ, φτιάχνουν αστεία βιντεάκια. Η Ντάουνινγκ Στριτ παράγει ασταμάτητα τόσο αμήχανο και ευτελές περιεχόμενο στην προσπάθειά της να έρθει κοντά στη νεολαία. Αναρωτιέμαι πότε ο κόσμος θα βαρεθεί την ψευτιά και τους ανόητους “influencers” που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους;».