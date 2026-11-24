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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός μιας ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στις 08:00 το πρωί (09:00 ώρα Ελλάδας) σε τεχνικό σχολείο του Κραγκούγιεβατς, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος εισήλθε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα και άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος.

Επέμβαση της αστυνομίας

Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.

Τραυματίες είναι δύο καθαρίστριες, η μία φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ η άλλη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu: Radnica ranjena nije životno ugrožena https://t.co/TwWrE2VFtO — Danas (@OnlineDanas) November 24, 2026

Κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε.

Η τραγωδία του 2023

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διενεργούν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2023 η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη τραγωδία στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι, όταν ένας 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους -εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου- και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ