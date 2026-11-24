Οι διωκτικές αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τη βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους από μαρτυρίες, αλλά και από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν καταγράψει λεπτομερώς τόσο τη στιγμή της έκρηξης, όσο και και τη διαφυγή των ανθρώπων που εκτόξευσαν τον μηχανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ενδεχόμενα της παροχής «προστασίας» και του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο πίσω από την ισχυρή έκρηξη. Επίσης, οι αρχές εκτιμούν ότι το γεγονός πως οι δράστες τοποθέτησαν και πυροδότησαν τη βόμβα σε ώρα που το κατάστημα ήταν κλειστό, δείχνει ότι ήθελαν να στείλουν ένα προειδοποιητικό χτύπημα.

Δυναμίτη σε μπιτόνι χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύμφωνα με το Mega, στον εκρηκτικό μηχανισμό χρησιμοποιήθηκε δυναμίτης μεγάλης ισχύος, τον οποίο οι δράστες είχαν τοποθετήσει μέσα σε κάποιο δοχείο ή μπιτόνι.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, αμφότεροι οι δράστες δεν δείχνουν να έχουν πάρει κάποιο ιδιαίτερο μέτρο προστασίας, ως προς το να μην γίνουν αντιληπτοί ή να μπερδέψουν τις αρχές. Μάλιστα, είναι βέβαιο ότι ξέρουν για την ύπαρξη των καμερών και τα στοιχεία της μικρού κυβισμού μηχανής είναι διακριτά. Παρόλα αυτά, πραγματοποιούν την επίθεσή τους στο κατάστημα, προκαλώντας ζημιές όχι μόνο στο εν λόγω μαγαζί αλλά και σε άλλα τέσσερα παρακείμενα καταστήματα.

Δεν είχε δεχτεί απειλές ο ιδιοκτήτης

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός, ο ιδιοκτήτης δεν είχε δεχτεί απειλές. Όμως, τα στελέχη της ΕΛΑΣ μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο η εντολή για τη βομβιστική επίθεση να δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αστυνομικές αρχές παρουσιάζει το γεγονός ότι στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί επίθεση σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία. Η συγκεκριμένη επίθεση δεν είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις.

Η στιγμή της έκρηξης

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, διακρίνονται δύο άτομα, να προσεγγίζουν την καφετέρια με μηχανάκι και να σταματούν μπροστά από την είσοδο. Ο ένας κατέβηκε από το μηχανάκι, έσπασε την τζαμαρία με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και πέταξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εντός του μαγαζιού. Ο μηχανισμός εξερράγη περίπου ένα λεπτό αργότερα. Ευτυχώς, εκείνη την στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πολίτης κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το Mega παρουσίασε φωτογραφίες με τους δύο βασικούς υπόπτους της βομβιστικής επίθεσης. Πρόκειται για τα δύο άτομα που εμφανίζονται να αποχωρούν από το σημείο πάνω σε μία μηχανή, φορώντας λευκά κράνη.

Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και η διαδρομή που ακολούθησαν κατά τη διαφυγή τους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην τηλεοπτική κάμερα ότι την στιγμή της έκρηξης «ερχόμουν από τη γωνία, το μπαμ ήταν δυνατό».

«Περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου, θα μας σκότωνε, δεν θα γλιτώναμε, αν τύχαινε να περνάμε εκείνη την ώρα. Τα τζάμια θα μας έπαιρναν το κεφάλι», ανέφερε ο ίδιος κάτοικος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έκρηξη συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

«Το πρωί κατά τις 4 παρά τοποθέτησαν, πέταξαν, εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο καφενείο. Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί για να γίνει την ώρα εκείνη προφανώς δεν είναι θέμα με πελάτες. Δυστυχώς μετά από τρεις μήνες είναι το δεύτερο (περιστατικό) που γίνεται, το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμη πολύ δύσκολα», ανέφερε.