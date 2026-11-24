Η Αλεξάνδρα Παντελάκη ήταν καλεσμένη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, συζητώντας με τους δύο παρουσιαστές, αναφέρθηκε στους ρόλους της μητέρας, που έχει αναλάβει στην πορεία της στην υποκριτική τέχνη.

Σε ερώτηση για το αν συμφωνεί με τον όρο καρατερίστα, η Αλεξάνδρα Παντελάκη απάντησε: «Να σας πω, είναι ένας όρος ο οποίος με έχει βασανίσει. Γιατί οι παλιοί σκηνοθέτες κυρίως, έκαναν διαχωρισμό. Με το που έμπαινες στη σχολή, έλεγαν “εσύ είσαι ενζενί”, “εσύ ντάμα”, “εσύ καρατερίστα”. Και έδιναν τους αντίστοιχους ρόλους. Εγώ ήμουν στη σχολή Κατσέλη, μαζί με τον Δημήτρη Καταλειφό, σας δίνω στίγμα. Όλες οι κοπέλες λοιπόν, έπαιρναν “Σόνιες”, “Ιουλιέτες”.

Εγώ και ο Καταλειφός τους γονείς. Δεν ήμουν καν 20 ετών. Πάω και του λέω: “Δάσκαλε, όλες οι κοπέλες παίζουν ό,τι θέλουν. Εγώ τι θα κάνω; Άμα κάνω από τώρα τις μάνες, άμα μεγαλώσω τι θα κάνω;”. “Τις ίδιες μάνες καλύτερα παιδί μου. Και να ευχαριστείς τον Θεό που είσαι καρατερίστα και όχι ενζενί και θα παίζεις μέχρι τα 90”, μου απάντησε».

«Παιδιά το είπε και έγινε. Απλώς έχω κουραστεί να κάνω τις μάνες. Δηλαδή δεν γίνεται από 20 ετών. Έχω κάνει έναν κατάλογο με τους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, που ήταν “παιδιά” μου. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροί μου. Όλα τα “παιδιά” μου ήταν μεγαλύτερά μου», εξήγησε στη συνέχεια η επιτυχημένη ηθοποιός.