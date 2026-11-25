Με 74 μαστιγώματα τιμώρησαν οι δικαστές του Ιράν την 29χρονη τραγουδίστρια, Παραστού Αχμαντί γιατί δεν φορούσε μαντίλα σε διαδικτυακή συναυλία, πράγμα που προκάλεσε την διεθνή κατακραυγή με παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που χαρακτήρισε σήμερα «αποτρόπαιη» την επιβολή της εν λόγω ποινής.

Σύμφωνα με τα σκληρά ήθη του Ιράν για τις γυναίκες, η 29χρονη Παραστού Αχμαντί σε διαδικτυακή συναυλία της τον Δεκέμβριο του 2024 φορούσε μαύρο φόρεμα και είχε ακάλυπτο το λαιμό και τα χέρια της. Επίσης, κρίθηκε απρεπές ότι φορούσε κόκκινο κραγιόν. Το κυριότερο αμάρτημά της ήταν ότι δεν φορούσε το χιτζάμπ, δηλαδή το μαντήλι που καλύπτει το κεφάλι. Ενώ τα τραγούδια της αφορούσαν την ειρήνη, την ελευθερία και την ελπίδα. Να σημειωθεί ότι στο Ιράν, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδούν δημοσίως. Πρέπει επίσης να φορούν ρούχα που καλύπτουν όλο το σώμα τους και χιτζάμπ.

Η 29χρονη, λοιπόν, τραγουδίστρια, Παραστού Αχμαντί καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα. Η ίδια τιμωρία περιμένει και τους οκτώ συνεργάτες της. Τον περασμένο Ιούνιο, ποινικό δικαστήριο της Κομ έκρινε ένοχη την Παραστού Αχμαντί, όπως και τους οκτώ συνεργάτες της μεταξύ των οποίων τον πιανίστα, τον ντράμερ, τον κιθαρίστα και τον μπασίστα, για «προσβολή της δημόσιας ευπρέπειας» και «συμμετοχής στην παραγωγή, μετάδοση, διανομή και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».

Αν και η 29χρονη τραγουδίστρια άσκησε έφεση, αυτή απορρίφθηκε χωρίς καν να γίνει ακροαματική διαδικασία. Μαζί με την ποινή των 74 μαστιγωμάτων, η 29χρονη τραγουδίστρια, η μπάντα της και οι συνεργάτες έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια και διετή αποκλεισμό από κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Η δε Παραστού Αχμαντί παρέμεινε δύο εβδομάδες υπό κράτηση προτού αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους.

Διεθνής κατακραυγή για το βασανιστήριο

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας το μαστίγωμα ως μορφή βασανιστηρίων, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης.

Σήμερα, μια ημέρα μετά την εκτέλεση της βάρβαρης ποινής, παρενέβη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Χαρακτήρισε, «αποτρόπαιη» την επιβολή της ποινής του μαστιγώματος στο Ιράν σε βάρος μιας τραγουδίστριας, και την εξίσωσε με «βασανιστήριο».

«Η προσφυγή στην ποινή του μαστιγώματος σε βάρος της Ιρανής τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και τεσσάρων ανδρών, μελών της ομάδας της, έπειτα από μία συναυλία όπου εμφανίστηκε χωρίς να φοράει μαντίλα είναι αποτρόπαιη», έκρινε ο Φόλκερ Τουρκ, σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στο Χ.

«Το μαστίγωμα συνιστά μια μορφή βασανιστηρίου ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης, εξευτελιστικής τιμωρίας και απαγορεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», υπενθύμισε ο Φόλκερ Τουρκ, καλώντας το Ιράν «να απέχει από την εκτέλεση και άλλων ποινών μαστιγώματος και να καταργήσει αυτή την πρακτική από τη νομοθεσία του».

Η παρέμβαση της Γαλλίας

Παρέμβαση πραγματοποίησε και η Γαλλία εκφράζοντας τον «αποτροπιασμό» της για την «σκληρή και απάνθρωπη» ποινή των 74 χτυπημάτων με μαστίγιο. «Μια ποινή που στέλνει ένα ολέθριο μήνυμα προς το σύνολο των Ιρανών γυναικών οι οποίες επιδιώκουν την ελευθερία και την ισότητα», όπως αναφέρει στο μήνυμά το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Αυτή η απαράδεκτη καταπίεση των Ιρανών γυναικών πρέπει να σταματήσει. Ο ιρανικός λαός πρέπει να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και τα θεμελιώδη δικαιώματά του πρέπει να γίνονται σεβαστά», πρόσθεσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.