Η ΑΕΚ πάλεψε, αντιστάθηκε και αναζήτησε τις δικές της στιγμές απέναντι στην επιθετική μηχανή της Κόμο, όμως η ιταλική ομάδα βρήκε τον τρόπο να κάμψει την αντίστασή της, χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Μίγια στο 57′ που διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia».

Η «Ένωση» ξεκίνησε τον αγώνα με ένα δυνατό σουτ του Κουτέσα έξω απ’ την περιοχή στα 20′ που πέρασε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια της ιταλικής ομάδας. Η Κόμο με τη σειρά της είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 10’ όταν ο Δουβίκας έφυγε σε τετ-α-τετ, αλλά ο Ρότα με τρομερό σπριντ πρόλαβε και τον έκοψε την τελευταία στιγμή.

Η Ένωση κρατούσε για αρκετή ώρα την Κόμο μακριά απ’ τα καρέ της μέχρι το 28ο λεπτό, όπου ο Μάγερ έκανε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα στην περιοχή ανατρέποντας τον Βάγιε. Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 29’, όμως το χτύπημά του έφυγε δίπλα απ’ τα δοκάρια του Στρακόσια και η ΑΕΚ απέφυγε το γκολ.

Η ιταλική ομάδα συνέχισε να επιτίθεται και είχε άλλες δύο καλές στιγμές στο 33’ με την κεφαλιά του προωθημένου Ραμόν που πέρασε άουτ και στο 38’ με το πλασέ του Βαγέ που είχε την ίδια… τύχη.

Στο 43’ ήταν η σειρά των «κιτρινόμαυρων» να χάσουν μία τεράστια, διπλή ευκαιρία. Ο Ρότα έκανε τρομερή ασίστ προς τον Γκατσίνοβιτς που σούταρε δυνατά, ο Σάντσες απέκρουσε με υπερένταση, ενώ έκανε το ίδιο στο νέο σουτ του δεξιού μπακ της ΑΕΚ που πήρε το «ριμπάουντ».

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και είχαν άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 52’ με το σουτ του Βιτάλις μέσα απ’ την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Μάγερ, το οποίο πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 57’ ήρθε το γκολ για την ιταλική ομάδα. Ο Μπατούρινα «έστρωσε» την μπάλα προς τον Μίγια έξω απ’ την περιοχή κι ο Ισπανός έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας του Στρακόσια για το 1-0 της Κόμο.

Οι Ιταλοί είχαν ακολούθως δοκάρι στο 61’ σε σουτ του Νίκο Παζ, ενώ στο 75’ η ΑΕΚ είχε μία καλή στιγμή όταν στο γύρισμα του Πήλιου στην περιοχή δεν βρέθηκε παίκτης των «κιτρινόμαυρων» για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Ακόμη πιο μεγάλη ήταν η ευκαιρία του Μουκουντί στο 80’, όταν από φάουλ του Μάριν, ο Καμερουνέζος στόπερ έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Σάντσες.

Στο 82’ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι του Ραμόν πάνω στον Βάργκα, όμως ο Ισπανός ρέφερι Ρόχας έδειξε να συνεχιστεί τα παιχνίδι, ενώ στο 88’ ο Στρακόσια έκανε μία τρομερή επέμβαση σε σουτ του Περόνε.

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Κίτρινες: 12’ Νίκο Παζ, 48’ Κόουτο – 65’ Μάγερ, 76’ Μάριν, 78’ Πήλιος

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΜΟ (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσες, Κόουτο (65’ Σμόλτσιτς), Ραμόν, Τσαλομπά (81’ Κεμπφ), Βάγιε, Περόνε, Μίλα, Νίκο Παζ, Ντα Κούνια (88’ Ρίτσι), Μπατούρινα (80’ Καϊκί), Δουβίκας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις (79’ Ζοαό Μάριο), Μάγερ (80’ Καϊρίνεν), Κουτέσα (62’ Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (74’ Μάνταλος), Γιόβιτς (74’ Ζίνι).