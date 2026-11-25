Στην προσωπική του ζωή, την πατρότητα, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί» αναφέρθηκε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό με αφορμή τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Το Μαγαζάκι του Τρόμου», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, και μίλησε με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του η πατρότητα, αλλά και για τις επιφυλάξεις του σχετικά με ένα πιθανό reunion της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς.

«Το 24ωρο είναι λίγο. Το βράδυ το είχα συνδυάσει με ύπνο, τώρα το έχω με κουνήματα. Είναι απόλυτη ευτυχία και ειδικά εμείς που θέλαμε να μας συμβεί. Πρακτικά έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά αυτό το κάνει σπουδαίο», εξομολογήθηκε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

O ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιτυχημένη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», αποκαλύπτοντας πως έχουν υπάρξει σκέψεις για μια πιθανή επανένωση των πρωταγωνιστών.

«Ήταν φανταστικό σίριαλ. Τότε δεν καταλάβαινα και γινόταν ο χαμός. Τώρα, που το βλέπω, συνειδητοποιώ πόσο σπουδαία σειρά ήταν. Έχουν πέσει ιδέες για reunion, αλλά είναι επίφοβα. Δημιουργούνται προσδοκίες, περιμένουν κάτι και ποτέ δεν θα είναι αυτό που περιμένουν. Μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και θλίψη. Γιατί να ρισκάρουμε και να μη μείνει έτσι όπως ήταν; Είναι παγίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Δεν είμαι αρνητικός. Υπό συνθήκες και αν όλοι κάπως μαζευόμασταν, αλλά έχει μια δόση κινδύνου».