Σε αναστολή των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ προχώρησε το κεντροαριστερό κόμμα των Δημοκρατών, εν μέσω της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στο Ισραήλ μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Ούτε ο Άιζενκοτ ούτε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, στις εκλογές του προηγούμενου μήνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μια δύσκολη διαδικασία διαβουλεύσεων για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα, το Yashar και το Likud του Νετανιάχου πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών, διερευνώντας το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω της πλατφόρμας X, οι Δημοκράτες απέδωσαν την απόφασή τους στην πρόοδο των επαφών μεταξύ Yashar και Likud, αλλά και στο αδιέξοδο των παράλληλων διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση εναλλακτικής κυβερνητικής συμμαχίας.

על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד על הקמת ועדת הסכמות בנושא ההפיכה המשטרית, ובמקביל לקיפאון במשא ומתן להקמת ממשלת שינוי – מפלגת הדמוקרטים מודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגת ישר. — הדמוקרטים (@DemocratsIL) November 24, 2026

Επικεφαλής των Δημοκρατών είναι ο Γιαΐρ Γκολάν, πρώην ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, ο οποίος είχε ασκήσει πιέσεις στον Άιζενκοτ να προχωρήσει σε συνεργασία με τα δύο αραβικά κόμματα που εξασφάλισαν πρωτοφανή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στις πρόσφατες εκλογές, με στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Yair Golan’s The Democrats party canceled coalition talks with Gadi Eisenkot’s Yashar party due to the latter’s unity government talks with Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud Party. ✍️ @JamesGenn

https://t.co/2ofxrhAXYN — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 24, 2026

Ωστόσο, η προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας συνάντησε την έντονη αντίδραση του Ισραέλ Μπεϊτένου, του κόμματος του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, το οποίο αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας συγκρότησης κυβέρνησης χωρίς τον απερχόμενο πρωθυπουργό και απορρίπτει το ενδεχόμενο στήριξης από τα αραβικά κόμματα.

Παρά τις διαφωνίες, ο Άιζενκοτ και ο Λίμπερμαν συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υπογραφή συμφωνίας για τη συγκρότηση συμμαχίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Yashar.

Από την πλευρά του, το Likud αντιμετώπισε με ειρωνικό τρόπο τις εξελίξεις, σχολιάζοντας μέσω Telegram ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου «διαλύονται», με αφορμή την απόφαση των Δημοκρατών να αναστείλουν τις συνομιλίες.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε στις 8 Νοεμβρίου από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με προθεσμία 28 ημερών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 14 ημέρες.