Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, το βράδυ της Τρίτης (24/11), βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός, ο οποίος μίλησε για την προσωπική του ζωή και την ανυπομονησία του να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι σε δύο μήνες θα κρατά στην αγκαλιά του ένα αγοράκι, καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

«Σε δύο μήνες έρχεται ένα αγοράκι. Είμαι ακριβώς στη φάση που εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πολύ καιρό. Είμαι 43 και δεν έχω ακόμα παιδάκι. Αγχώνομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος και ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει. Το θέλω όσο τίποτα», εξομολογήθηκε ο Ηλίας Βρεττός.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του και στην κοινή τους πορεία, αποκάλυψε πως είναι μαζί περισσότερα από 7 χρόνια και 4 χρόνια παντρεμένοι, χαρακτηρίζοντάς την «τον πιο δικό μου άνθρωπο».

«Νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει, θα μας ολοκληρώσει. Έχει εξαιρετική εγκυμοσύνη, είναι 7 μηνών και δεν φαίνεται ότι έχει κοιλιά. Λέω “που το έκρυψες το παιδί;”. Κάνει πολλή γυμναστική, προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της και κάνει αυτά που συνήθως δεν κάνει μια έγκυος γιατί έχει πειθαρχία για να μη χαλάσει το σώμα της και να είναι ενεργή στα μαθήματά της και τη θαυμάζω απεριόριστα», ανέφερε ο τραγουδιστής για να συμπληρώσει: «Φλέρταρα την Αναστασία 4 χρόνια μέχρι να την κατακτήσω».

Τέλος, ο Ηλίας Βρεττός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη διαδικασία του τοκετού:

«Θέλω να μπω μέσα στον τοκετό, αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξω. Οι περισσότεροι φίλοι μου έχουν δώσει τη συμβουλή ότι αν αντέχεις, πρέπει να το ζήσεις».