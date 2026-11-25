Για πολλούς ανθρώπους, η ημέρα δεν ξεκινά χωρίς ένα φλιτζάνι καφέ. Πόσο σημαντικό είναι, όμως, να πιούμε πρώτα ένα ποτήρι νερό; Η ενυδάτωση μετά τη νυχτερινή ξεκούραση, οι επιδράσεις της καφεΐνης και η πιθανή αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι παράγοντες που αξίζει να λάβουμε υπόψη. Τι γνωρίζουμε για τη σχέση του πρωινού καφέ με την πίεση και γιατί το νερό δεν πρέπει να λείπει από την πρωινή μας ρουτίνα;

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από το νερό το πρωί

Το να πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ με το που ξυπνήσετε αποτελεί καθημερινή συνήθεια για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, η κατανάλωση καφέ πριν από το νερό μπορεί να σας αφυδατώσει. Η αφυδάτωση, σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες επιδράσεις του καφέ, θα μπορούσε να αυξήσει την αρτηριακή σας πίεση.

Η αρτηριακή πίεση μπορεί να αυξηθεί λόγω αφυδάτωσης

Η πίεση του αίματος μπορεί να αυξηθεί λόγω του στρες που προκαλεί ο καφές στο στομάχι

Μπορεί να προκληθεί πρωινή αύξηση της πίεσης, ανεξάρτητα από την πρόσληψη νερού

Η αρτηριακή πίεση μπορεί να αυξηθεί λόγω αφυδάτωσης

Υπάρχουν ελάχιστα έως καθόλου επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το πώς ο καφές επηρεάζει την αρτηριακή πίεση εάν καταναλωθεί νωρίς το πρωί πριν από το νερό. Ωστόσο, όσα είναι γνωστά για την επίδραση του καφέ στην αρτηριακή πίεση μπορούν να δώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα.

Η καφεΐνη, η κύρια ουσία του καφέ, έχει ήπιες διουρητικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσληψη καφέ μπορεί να προκαλέσει ήπια απώλεια υγρών, αυξάνοντας τη ροή του αίματος προς τα νεφρά και οδηγώντας τα στην αποβολή περισσότερου νερού μέσω των ούρων. Αυτή η επίδραση παρατηρείται ιδιαίτερα όταν πίνετε καφέ περιστασιακά και όχι τακτικά, καθώς και σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις μέτριες.

Η αφυδάτωση από τον καφέ καφέ σε συνδυασμό με την παράλειψη του νερού σημαίνει ότι μπορεί να θέσετε το σώμα σας σε κίνδυνο αφυδάτωσης. Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αρτηριακή πίεση.

Πώς η αφυδάτωση επηρεάζει την πίεση του αίματος

Η αφυδάτωση πήζει το αίμα, μειώνοντας τα υγρά στα αιμοφόρα αγγεία και αναγκάζοντας την καρδιά να εργαστεί πιο σκληρά για να εξασφαλίσει την κυκλοφορία κόντρα στην αντίσταση. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η κατανάλωση απλού νερού πριν από τον καφέ μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτού του κινδύνου, αποτρέποντας τις αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης που προκαλούνται από την αφυδάτωση.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι επειδή το φλιτζάνι του καφέ σας περιέχει ήδη νερό, τα υγρά που λαμβάνετε από αυτό εξισορροπούν την ήπια διουρητική δράση της καφεΐνης, υποδηλώνοντας ότι ο καφές είναι απίθανο να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα ενυδάτωσής σας.

Επιπλέον, παρόλο που το σώμα δεν αφυδατώνεται από τις μικρές απώλειες υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω της αναπνοής και του ιδρώτα, η κατανάλωση νερού νωρίς το πρωί παραμένει μια χρήσιμη συνήθεια για να αναζωογονήσετε τον οργανισμό σας πριν φτάσετε στον καφέ.

Η πίεση του αίματος μπορεί να αυξηθεί λόγω του στρες που προκαλεί ο καφές στο στομάχι

Ο καφές είναι ελαφρώς οξύς, με τιμή pH που κυμαίνεται περίπου από 4,85 έως 5,13. Οι ειδικοί συνήθως συμβουλεύουν τα άτομα που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) —δηλαδή χρόνια παλινδρόμηση οξέος— να αποφεύγουν ή να περιορίζουν την κατανάλωση ορθώς ορθών τροφών και ροφημάτων όπως ο καφές, καθώς φαίνεται να πυροδοτεί τα συμπτώματά τους. Ο καφές μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του οισοφαγικού σφιγκτήρα, επιτρέποντας στα οξέα του στομάχου να ανεβούν προς τον οισοφάγο.

Επιπλέον, επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η καφεΐνη και άλλα συστατικά του καφέ διεγείρουν την παραγωγή γαστρικού οξέος, χωρίς όμως να επιταχύνουν την κένωση του στομάχου. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης γαστρεντερικών ενοχλήσεων, όπως καούρα, κακή πέψη (δυσπεψία) και γενικότερη δυσφορία.

Μελέτες έχουν δείξει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις γαστρεντερικές διαταραχές και την αύξηση του στρες, του άγχους και της συναισθηματικής φόρτισης — παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αρτηριακή πίεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για ορισμένους ανθρώπους, ο κίνδυνος αυτών των ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι μεγαλύτερος όταν ο καφές καταναλώνεται με άδειο στομάχι, καθώς απορροφάται πολύ πιο γρήγορα από τον οργανισμό.

Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση ενός ποτηριού νερού —ειδικά χλιαρού νερού— μόλις ξυπνάτε, μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση και χαλάρωση του πεπτικού συστήματος, να ενισχύσει την κινητικότητα του εντέρου και να ανακουφίσει από προβλήματα όπως η δυσκοιλιότητα, το φούσκωμα και η δυσφορία στο στομάχι.

Μπορεί να προκληθεί πρωινή αύξηση της πίεσης, ανεξάρτητα από την πρόσληψη νερού

Ο καφές μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε άτομα που δεν καταναλώνουν συχνά καφεΐνη. Πέρα όμως από αυτή την πρόσκαιρη έξαρση, η συστηματική κατανάλωση καφέ ενδέχεται να επηρεάσει την πίεση του αίματος σε βάθος χρόνου για ορισμένους ανθρώπους.

Μία μελέτη διαπίστωσε σημαντική αύξηση στη συστολική πίεση (τη «μεγάλη» τιμή της πίεσης) μετά από δύο χρόνια καθημερινής κατανάλωσης καφέ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε μόνο ηλικιωμένους άνω των 60 ετών — έναν πληθυσμό που είναι ήδη πιο ρέπων στην υπερταση. Απαιτείται επιπλέον επιστημονική έρευνα για την επιβεβαίωση αυτής της σχέσης.

Εκτός από τη συχνότητα κατανάλωσης, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το πώς ο καφές επιδρά στην πίεση του αίματος περιλαμβάνουν την ποσότητα που πίνετε, την ηλικία σας, το είδος του κόκκου καφέ, καθώς και τη μέθοδο παρασκευής του.

Πώς να ενυδατωθείτε σωστά πριν τον πρωινό καφέ

Αν και ο καφές αποτελείται κυρίως από νερό και συμβάλλει στη συνολική πρόσληψη υγρών, δεν πρέπει να αντικαθιστά το σκέτο νερό. Ωστόσο, επειδή το νερό δεν έχει γεύση, είναι εύκολο να το ξεχάσετε ή να μην έχετε την επιθυμία να το πιείτε μόλις ξυπνάτε.

Εάν έχετε ευαισθησία στον πρωινό καφέ, θέλετε να αποφύγετε τις παρενέργειές του ή επιθυμείτε να διατηρείτε τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού σας στο βέλτιστο σημείο, ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές: