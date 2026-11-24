Το περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία μας. Πόσα βήματα, όμως, χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά και πόσο γρήγορα πρέπει να κινούμαστε για να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα οφέλη; Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι τόσο η συνολική απόσταση όσο και ο ρυθμός βάδισης συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και αναδεικνύει έναν συνδυασμό που αξίζει να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.

Τι έδειξε επιστημονική μελέτη για το περπάτημα

Δεν έχει σημασία μόνο πόσα βήματα κάνετε μέσα στην ημέρα, αλλά και πόσο γρήγορα περπατάτε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα νέας επιστημονικής μελέτης, η οποία εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα, την ταχύτητα βαδίσματος και τη μακροζωία.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 64.743 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μέση ηλικία τα 62 έτη. Όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν tracker δραστηριότητας στο χέρι για μία εβδομάδα, προκειμένου να καταγράφεται ο ημερήσιος αριθμός βημάτων και ο ρυθμός βαδίσματος. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης περίπου οκτώ ετών, καταγράφηκαν 1.697 θάνατοι στην ομάδα της μελέτης, εκ των οποίων οι 502 οφείλονταν σε καρδιαγγειακά νοσήματα.

Για να προσδιορίσουν τον ρυθμό βαδίσματος, οι ερευνητές υπολόγισαν τον μέσο όρο βημάτων ανά λεπτό κατά τα 30 λεπτά της ημέρας με τη μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα (τα οποία δεν ήταν απαραίτητα συνεχή). Ο αριθμός των καθημερινών βημάτων χωρίστηκε στις εξής κατηγορίες:

Λιγότερα από 5.000 βήματα

5.000 έως 7.500 βήματα

7.500 έως 10.000 βήματα

Άνω των 10.000 βημάτων την ημέρα

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Οι ερευνητές σύγκριναν τις ομάδες με διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών των παραμέτρων με μια ομάδα αναφοράς ανθρώπων που έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα με ρυθμό 45 βημάτων ανά λεπτό.

Γρήγορο περπάτημα με λίγα βήματα: Τα άτομα που έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα, αλλά με γρήγορο ρυθμό, είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά ή άλλα αίτια. Μάλιστα, ο κίνδυνος γι’ αυτούς ήταν παρόμοιος με εκείνον των ατόμων που περπατούσαν 5.000 έως 7.500 βήματα την ημέρα, αλλά με πιο αργό ρυθμό.

Το «χρυσό όριο» των βημάτων: Η επίτευξη 7.500 έως 10.000 βημάτων την ημέρα συνδέθηκε με τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ όλων των ομάδων.

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάμε

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η διατήρηση ενός γρήγορου ρυθμού βαδίσματος — τουλάχιστον 90 έως 100 βήματα ανά λεπτό για 30 λεπτά την ημέρα — αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής.

Για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως περιορισμένο χρόνο ή σωματικούς περιορισμούς, οι ευέλικτοι συνδυασμοί αριθμού βημάτων και ταχύτητας αποτελούν επίσης εξαιρετικές εναλλακτικές επιλογές.