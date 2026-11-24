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Στις 19:30 θα φωταγωγηθεί σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στην Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει εκδήλωση με μουσικές παραστάσεις και συναυλία της Μαρίνας Σπανού, την οποία θα παρουσιάσει ο Γιώργος Λιανός.

Το φυσικό έλατο, ύψους 21 μέτρων, προέρχεται από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας και συγκαταλέγεται στα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στην πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στη σημασία των Χριστουγέννων ως περιόδου ελπίδας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας. Όπως επισήμανε, η πόλη έχει ήδη αρχίσει να αποκτά εορταστική εικόνα, ενώ κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μουσική, τη χαρά και τη συλλογικότητα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

Οι εκδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος θα αρχίσουν στις 17:45, με την Big Band του Δήμου Αθηναίων να παρουσιάζει γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30 θα ακολουθήσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 19:00 θα εμφανιστεί στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της.

Στις 19:30, ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού θα ξεκινήσουν την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του δέντρου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Με 168.000 λαμπιόνια ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου περιλαμβάνει κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς, χιλιάδες μέτρα φωτισμού και διακοσμητική γιρλάντα, η οποία θα είναι ορατή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνολικά, στην πλατεία Συντάγματος θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας θα εγκατασταθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ο διάκοσμος θα περιλαμβάνει και μία φωτεινή φιγούρα του Αγίου Βασίλη για την αλληλεπίδραση με τους περαστικούς.

Στην είσοδο της οδού Ερμού θα τοποθετηθεί και φέτος φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, ενώ γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια θα συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με την πλατεία.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στις γειτονιές της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων επεκτείνει φέτος τον εορταστικό φωτισμό σε εκατοντάδες σημεία της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, προχώρησε στη συντήρηση, την ανακατασκευή και την ανακατανομή του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου να καλύψει περισσότερους δρόμους, πλατείες και γειτονιές.

Νέος φωτιστικός διάκοσμος με σύγχρονα υλικά θα εγκατασταθεί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προβλέπονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Πατησίων θα τοποθετηθούν νέα εναέρια διακοσμητικά στοιχεία, ενώ δρόμοι όπως η οδός Αριστοτέλους θα αποκτήσουν για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικο φωτισμό.

Αναλυτικά, ο φετινός εορταστικός διάκοσμος περιλαμβάνει:

77.220 μέτρα γιρλάντας σε 50 σημεία, μεταξύ των οποίων πλατείες, δρόμοι και δημόσια κτίρια.

σε 50 σημεία, μεταξύ των οποίων πλατείες, δρόμοι και δημόσια κτίρια. 1.958 επιστήλια φωτιστικά σε 84 κεντρικά και περιφερειακά σημεία.

σε 84 κεντρικά και περιφερειακά σημεία. 1.315 εναέρια διακοσμητικά σε περισσότερα από 26 σημεία και οδικές αρτηρίες.

σε περισσότερα από 26 σημεία και οδικές αρτηρίες. 1.330 φωτοσωλήνες σε 44 γειτονιές.

σε 44 γειτονιές. 62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις σε 60 πλατείες και πεζόδρομους, οι οποίες θα λειτουργούν και ως σημεία φωτογράφισης.

Για το σύνολο του εορταστικού φωτισμού, ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.