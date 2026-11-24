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Τον απολογισμό των θυμάτων από τη σαουδαραβική αεροπορική επιδρομή στη νοτιοδυτική Υεμένη δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης το πρακτορείο ειδήσεων Saba, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

«Ο αριθμός των νεκρών ή αγνοουμένων από την επίθεση των αεροσκαφών του σαουδαραβικού εχθρού εναντίον λεωφορείων και φορτηγών στην περιοχή Ουάντι Μαμπάκ, στην επαρχία Λαχτζ, ανήλθε σε 25, ενώ έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν», μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη αεροπορική δραστηριότητα της Σαουδικής Αραβίας παρεμποδίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, είχε γνωστοποιήσει την επίθεση τη Δευτέρα, χωρίς να ανακοινώσει αριθμό θυμάτων, προειδοποιώντας ότι δεν θα μείνει «αναπάντητη».

Παράλληλα, το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών των Χούθι ανακοίνωσε ότι σε άλλες αεροπορικές επιδρομές στη γειτονική παράκτια επαρχία Χοντάιντα τη Δευτέρα σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και καταστράφηκαν αρκετά κτίρια.

Περισσότεροι από 1.600 νεκροί από τον Ιούλιο

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές της Υεμένης, βρίσκονται σε σύγκρουση με τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία, που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Η Υεμένη βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο για περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ τον Ιούλιο, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενεπλάκη στην ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, οι συγκρούσεις που ακολούθησαν την κατάρρευση της εκεχειρίας έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.600 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω των 300.000 κατοίκων της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου.