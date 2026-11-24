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Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του FBI τον προσεχή Δεκέμβριο έχει εκφράσει ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Κρίστοφερ Ράια, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Washington Post.

Η εφημερίδα επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Ράια αναμένεται να εγκαταλείψει τη θέση του λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η ενδεχόμενη αποχώρησή του θα δημιουργήσει κενό σε μία από τις σημαντικότερες διοικητικές θέσεις του FBI, καθώς ο αναπληρωτής διευθυντής είναι αρμόδιος για την εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών αλλαγών στην ηγεσία του FBI, το οποίο έχει αντιμετωπίσει εσωτερικές αναταράξεις και αποχωρήσεις υψηλόβαθμων στελεχών κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.