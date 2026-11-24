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Στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της ATP παρέμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ η Μαρία Σάκκαρη διατηρήθηκε στο Νο 29 της WTA, χωρίς μεταβολές στη θέση των δύο Ελλήνων πρωταθλητών στις νέες λίστες που ανακοινώθηκαν.

Ο 27χρονος Τσιτσιπάς έχει 1.430 βαθμούς και θα ολοκληρώσει το 2026 στην 36η θέση, έχοντας πλέον στραμμένη την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στόχος του για το 2027 είναι η επιστροφή στο γκρουπ των κορυφαίων παικτών του παγκόσμιου τένις.

Χωρίς αλλαγή παρέμεινε και η θέση του Στέφανου Σακελλαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 133 της παγκόσμιας κατάταξης, με 431 βαθμούς.

Στο γυναικείο ταμπλό, η Μαρία Σάκκαρη διατηρήθηκε στην 29η θέση της WTA, συγκεντρώνοντας 1.779 βαθμούς.

Οι πρώτες δεκάδες σε ATP και WTA

Στην κορυφή της κατάταξης της ATP παραμένει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 10.350 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Γιανίκ Σίνερ με 7.950 και ο Κάρλος Αλκαράθ με 7.600 βαθμούς.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Μπεν Σέλτον (5.570), ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ (4.220), ο Αρτούρ Φις (3.825), ο Φλάβιο Κομπόλι (3.680), ο Φράνσις Τιαφόε (3.590), ο Τέιλορ Φριτζ (3.300) και ο Ραφαέλ Χοδάρ (3.234).

Στην κατάταξη της WTA, όπου καταγράφηκαν αλλαγές στην πρώτη δεκάδα, η Έλενα Ριμπάκινα διατηρεί την πρώτη θέση με 8.099 βαθμούς και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην κορυφή. Δεύτερη βρίσκεται η Μίρα Αντρέεβα με 7.806 βαθμούς και τρίτη η Αρίνα Σαμπαλένκα με 6.685.

Ακολουθούν η Κόκο Γκοφ (6.163), η Τζέσικα Πέγκουλα (6.160), η Ελίνα Σβιτόλινα (5.921), η Λίντα Νόσκοβα (4.743), η Καρολίνα Μούχοβα (4.665), η Ίγκα Σβιάτεκ (4.188) και η Μάρτα Κόστιουκ (3.910).

Στη Ρουάντα για διακοπές ο Τσιτσιπάς

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για το 2026, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αξιοποιεί τη διακοπή του προγράμματος της ATP για ξεκούραση, επιλέγοντας τη Ρουάντα ως προορισμό των διακοπών του.

Ο Έλληνας τενίστας γνωστοποίησε το ταξίδι του μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την αφρικανική χώρα.

Σε μία από τις αναρτήσεις του έγραψε: «Όπου τελειώνει ο χάρτης και αρχίζει η ζούγκλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

Η επιστροφή του Τσιτσιπά στην αγωνιστική δράση αναμένεται στις αρχές του 2027, με τη συμμετοχή του στο United Cup, που θα αποτελέσει την αφετηρία της προσπάθειάς του για άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.