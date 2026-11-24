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Τη συμφωνία της με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξέφρασε η Μαρίν Λεπέν, ασκώντας κριτική στην Τουρκία για τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλίδα πολιτικός κατηγόρησε την Άγκυρα ότι παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών μέσω της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη.

Σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV και στον δημοσιογράφο Νασάτ ελ Ντεΐχι, η Λεπέν, ηγετικό στέλεχος του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού (RN), αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Λιβύη και στην τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και των θαλάσσιων δικαιωμάτων των κρατών.

«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ενήργησε απέναντι στη Λιβύη. Παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών, κάτι που είναι απαράδεκτο», δήλωσε.

Η Λεπέν συνέδεσε την αντίθεσή της στο τουρκολιβυκό μνημόνιο με την υπεράσπιση της κρατικής κυριαρχίας, την οποία χαρακτήρισε βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής που επιθυμεί να εφαρμόσει.

«Υπερασπίζομαι την κυριαρχία των κρατών και ιδιαίτερα την εδαφική τους ακεραιότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη θαλάσσια κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματά τους», τόνισε.

Η Γαλλίδα πολιτικός δημοσίευσε επίσης απόσπασμα της συνέντευξής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή της στις τουρκικές ενέργειες.

Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντιδράσεις για το μνημόνιο

Παρά τη διαχρονική κριτική που ασκεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η Λεπέν αναγνώρισε ότι η θέση της για το τουρκολιβυκό μνημόνιο συμπίπτει με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Για μία φορά συμφώνησα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά», ανέφερε, σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή απόρριψη της συμφωνίας μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης.

Η τοποθέτησή της ακολουθεί την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, να εγκρίνει το μνημόνιο που είχε υπογραφεί το 2019, μεταβάλλοντας την προηγούμενη στάση της.

Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την αντίθεσή της στη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, καθώς η προβλεπόμενη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αμφισβητεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών.

Οι σχέσεις Γαλλίας – Λιβύης και το μεταναστευτικό

Πέρα από την αντίθεσή της στην τουρκική πολιτική, η Λεπέν υποστήριξε ότι η Γαλλία πρέπει να επιδιώξει την ενίσχυση των διπλωματικών της σχέσεων με τη Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Όπως εξήγησε, η χώρα της Βόρειας Αφρικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, γεγονός που, κατά την άποψή της, καθιστά αναγκαία τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

«Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη Λιβύη για να περιορίσουμε τη μετανάστευση», δήλωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μια πιο ενεργή παρουσία της γαλλικής διπλωματίας στην περιοχή θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιφερειακών διαφορών, στην ενίσχυση της σταθερότητας και στην προστασία των συμφερόντων των κρατών της Μεσογείου.