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Την ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τη Δευτέρα (23/11), καλώντας τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την ανάπτυξη ενός σχετικού μηχανισμού μέσα στον επόμενο χρόνο.

Μιλώντας σε συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καραϊβική, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε την ανάγκη πολυμερούς συνεργασίας και ανεξάρτητης εποπτείας, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

«Καλώ σήμερα τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν, μέσα στον επόμενο χρόνο, ένα πολυμερές πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένο σε αρχές και εποπτευόμενο με ανεξάρτητο και αξιόπιστο τρόπο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γκουτέρες έχει επισημάνει ιδιαίτερα την ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση των θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων (Lethal Autonomous Weapons Systems – LAWS), τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά ως «ρομπότ-δολοφόνοι».

Η συζήτηση για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάπτυξη της ΤΝ αποτυπώνει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επικρατούν μεταξύ των επικεφαλής μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Τον Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο ιδρυτής της SpaceX, Ίλον Μασκ, ζήτησαν την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντίθετη προσέγγιση υιοθετούν άλλα στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επανήλθε στην ηγεσία της Nvidia, και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, που υποστηρίζουν τη συνέχιση της ανάπτυξης της ΤΝ με ταχείς ρυθμούς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρυθμιστικές αρχές δεν δείχνουν διατεθειμένες να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η υπερβολική εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής οικονομίας έναντι της Κίνας.