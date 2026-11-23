Τη ζωή του έχασε ένας 44χρονος άνδρας το βράδυ της Δευτέρας (23/11), όταν έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του, στην περιοχή του Κρουσώνα, στο Ηράκλειο της Κρήτης κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον 44χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το cretalive, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο ο άνδρας βρισκόταν στην ταράτσα της κατοικίας του εκείνη την ώρα. Παραμένει άγνωστο εάν πραγματοποιούσε κάποια εργασία ή εάν προηγήθηκε άλλο περιστατικό που οδήγησε στην πτώση του.