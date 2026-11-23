Μια διερεύνηση θεμελιωδών διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης μέσω την εικαστικής, συμβολικής έκφρασης μαθηματικών εννοιών και ιδεών

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΛΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΦΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 – 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027

Στην 2η Ατομική της Έκθεση Ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό, η εικαστικός Μαρία Βολτή παρουσιάζει μια σειρά έργων που συμβολοποιούν κεντρικούς άξονες της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από την εικαστική απεικόνιση ή συμπερίληψη μαθηματικών εννοιών. Η ζωγράφος ξεκινά από την έντονη παρουσία των μαθηματικών εννοιών σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, από την παιδική ηλικία και το παιχνίδι, την καθημερινή ζωή μέχρι και την σχέση με την φύση και την δομή του σύμπαντος. Η καλλιτέχνης συνομιλεί με την βαθιά σχέση ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης με τα μαθηματικά και την γεωμετρία δίνοντας έμφαση στις γέφυρες, στους συνδυασμούς και στις συγχωνεύσεις της μαθηματικής λογικής, της τάξης και της αρμονίας με το συναίσθημα και τις υπαρξιακές αναζητήσεις και βιώματα του ανθρώπου. Μαθηματικές έννοιες όπως η συμμετρία, το άπειρο, τα φράκταλς, η ακολουθία Fibonacci, το Πυθαγόρειο θεώρημα, η διαλεκτική σχέση μεταξύ τάξης και χάους, η αλγοριθμική λογική και άλλες αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα με εικαστικό τρόπο ώστε να εκφράσουν βασικές παραμέτρους της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό ειδικά σε μια εποχή σαν την δική μας που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και ρευστότητα καθώς και από ισχυρές υπαρξιακές αναταράξεις που προβηματοποιούν μέχρι και στοιχεία του κεντρικού πυρήνα της ανθρώπινη ύπαρξης όπως για παράδειγμα την ίδια την έννοια της ανθρωπινότητας/humanness λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εικαστική παρέμβαση της Μαρίας Βολτή δεν στοχεύει μόνο στην αισθητική απόλαυση αλλά και στον ενεργό προβληματισμό καθώς και στην πολλαπλή νοηματοδότηση ζητημάτων που ειδικά σήμερα απασχολούν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο.

Η Μαρία Βολτή αξιοποιώντας τις ακαδημαϊκές της σπουδές στην κοινωνική και συμβολική ανθρωπολογία εκφράζεται εικαστικά επηρεαζόμενη από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις όπως είναι ο συμβολισμός και ο σουρεαλισμός.

Βιογραφικό Σημείωμα: Η Μαρία Βολτή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνδρο ενώ σήμερα ζει στην Αθήνα.

Από πολύ μικρή ηλικία ήταν έντονη η αγάπη και το ενδιαφέρον της για την ζωγραφική και για την τέχνη γενικότερα. Παρακολούθησε συστηματικά μαθήματα ζωγραφικής με δάσκαλο τον Δημήτρη Καραπιπέρη για περίπου 2 χρόνια στην Μυτιλήνη και στην συνέχεια με δασκάλους και δασκάλες τους/τις Ανδρέα Δεβετζή, Άντα Τσιροπούλου και Ελένη Παναγιωτοπούλου για περίπου 3 χρόνια συνολικά στην Αθήνα.

Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας (2008-2009), Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη (1998-1992) και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2010). Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών της σπουδών εξειδικεύτηκε σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων όπως για παράδειγμα εικαστικών εκθέσεων καθώς και σε ζητήματα μουσειολογίας, πολιτιστικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές συλλογικές Εκθέσεις στην Λέσβο και στην Αθήνα ενώ τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε την πρώτη ατομική της Έκθεση με τίτλο ‘SeaMBOLS’ στον Χώρο Τέχνης και Μάθησης ‘Αδαμαντία’ στην Άνδρο.

Πληροφορίες για την Έκθεση:

Τίτλος: Εικαστική Εξίσωση

Επιμέλεια: Ελίζα Γερολυμάτου, Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος

Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα, Ι. Κοκκώνη 15, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα

Διάρκεια Έκθεσης: 16 Δεκεμβρίου 2026 – 16 Ιανουαρίου 2027

Εγκαίνια Έκθεσης: Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026, 19.00

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 17.00 – 19.00 και κάθε Πέμπτη και Σάββατο 19.00 – 21.00