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Στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του ΝΑΤΟ βρέθηκαν οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου με τα κράτη – μέλη να καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη».

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της Συμμαχίας, στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις και τα μέσα του ΝΑΤΟ αντέδρασαν άμεσα, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη».

Η ίδια μάλιστα, αναφέρθηκε στον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, ο οποίος ενέκρινε την προωθημένη ανάπτυξη ενός αεροσκάφους του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου του ΝΑΤΟ.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ

«Σήμερα, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι (πρέσβεις) των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για να συζητήσουν τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη.

Οι δυνάμεις και τα μέσα του ΝΑΤΟ και των Συμμάχων αντέδρασαν άμεσα στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ενώ ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενέκρινε την προωθημένη ανάπτυξη ενός αεροσκάφους του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου του ΝΑΤΟ (AWACS).

Ο SACEUR εξετάζει πλέον την ανάπτυξη πρόσθετων μέσων, καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τη στάση αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και σε άλλες περιοχές.

Όλοι οι Σύμμαχοι εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία. Το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο, σε ετοιμότητα και προσηλωμένο στην υπεράσπιση έναντι κάθε απειλής».