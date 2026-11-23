Στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του ΝΑΤΟ βρέθηκαν οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου με τα κράτη – μέλη να καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη».
Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της Συμμαχίας, στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις και τα μέσα του ΝΑΤΟ αντέδρασαν άμεσα, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη».
Η ίδια μάλιστα, αναφέρθηκε στον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, ο οποίος ενέκρινε την προωθημένη ανάπτυξη ενός αεροσκάφους του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου του ΝΑΤΟ.
Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ
«Σήμερα, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι (πρέσβεις) των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για να συζητήσουν τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό, για το οποίο η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη.
Οι δυνάμεις και τα μέσα του ΝΑΤΟ και των Συμμάχων αντέδρασαν άμεσα στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ενώ ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενέκρινε την προωθημένη ανάπτυξη ενός αεροσκάφους του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου του ΝΑΤΟ (AWACS).
Ο SACEUR εξετάζει πλέον την ανάπτυξη πρόσθετων μέσων, καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τη στάση αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και σε άλλες περιοχές.
Όλοι οι Σύμμαχοι εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία. Το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο, σε ετοιμότητα και προσηλωμένο στην υπεράσπιση έναντι κάθε απειλής».
Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss last week’s violations of Polish airspace. This was a dangerous incident and Russia bears full responsibility.
NATO and Allied assets reacted quickly to the airspace violations, and the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) has authorised the forward deployment of a NATO Airborne Warning and Control System (AWACS) aircraft. SACEUR is now examining the deployment of additional assets as he continues to assess our deterrence and defence posture in Poland and elsewhere.
All Allies stand in full solidarity with Poland. NATO remains united, ready, and committed to defending against any threat.
— NATO Spokesperson (@NATOpress) November 23, 2026