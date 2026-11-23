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Σε διπλωματική διαμαρτυρία προς τη Μόσχα προχώρησε τη Δευτέρα (23/11) η Φινλανδία, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ελσίνκι, μετά την καταγγελλόμενη παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο. Παράλληλα, η φινλανδική κυβέρνηση καταδίκασε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Μόσχας στην Ευρώπη «επικίνδυνες και απερίσκεπτες».

Η αντίδραση του Ελσίνκι έρχεται δύο ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπου το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τυλίχθηκε στις φλόγες και παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας, το ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας το Σάββατο (21/11), στις 12:34 τοπική ώρα, ανοιχτά της πόλης Λόβισα, φτάνοντας σε βάθος έως και 4,1 χιλιομέτρων εντός της φινλανδικής επικράτειας.

«Οι επικίνδυνες ενέργειες της Ρωσίας είναι απαράδεκτες»

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας γνωστοποίησε την κλήση του Ρώσου πρέσβη, συνδέοντας τη διπλωματική διαμαρτυρία με την ευρύτερη δραστηριότητα της Μόσχας στην Ευρώπη.

«Καταδικάζουμε έντονα τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία», ανέφερε το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Φινλανδίας προς τη Δανία, την Πολωνία και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Οι επικίνδυνες και απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη είναι απαράδεκτες», υπογράμμισε η φινλανδική διπλωματία.

Το υπουργείο επανέλαβε ακόμη ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη ρωσική επίθεση και κάλεσε τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Το ρωσικό ελικόπτερο και η πιθανή σύνδεση με το Sparta II

Το περιστατικό με το ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση εναντίον του ρωσικού φορτηγού πλοίου Sparta II στα διεθνή ύδατα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν, δήλωσε ότι η πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου ενδέχεται να συνδέεται με επιχειρήσεις διάσωσης ή παρακολούθησης του κατεστραμμένου ρωσικού πλοίου.

Οι φινλανδικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτήσης και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εξέταση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι η επίθεση στο Sparta II πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από την Ουκρανία. Το Κίεβο, πάντως, δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη.

Η επίθεση στο Sparta II και η επιχείρηση κατάσβεσης

Το Sparta II έπλεε από την Αγία Πετρούπολη προς το Μπαλτίισκ, στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, όταν δέχθηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου.

Ακολούθησε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το σκάφος και μεταφέρθηκαν σε άλλο ρωσικό πλοίο.

Το κατεστραμμένο φορτηγό παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, περίπου 90 χιλιόμετρα ανατολικά του Ελσίνκι, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες διάσωσης της Φινλανδίας, της Εσθονίας και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά επτά πλοία: τρία φινλανδικά, δύο εσθονικά και δύο ρωσικά.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και το βράδυ της Κυριακής (22/11) ρωσικό διασωστικό σκάφος ανέλαβε τη ρυμούλκηση του Sparta II προς τη Ρωσία.

Οι φινλανδικές αρχές παρακολουθούσαν την κατάσταση, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Σύμφωνα με τη φινλανδική συνοριοφυλακή, δεν είχε διαπιστωθεί διαρροή πετρελαίου.

Finland has summoned the Russian Ambassador. We strongly condemn Russia’s illegal war of aggression and its escalating strikes against civilian targets in Ukraine. We stand in solidarity with Denmark, Poland and our other European partners. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) November 23, 2026

Οι υποψίες για μεταφορά στρατιωτικού υλικού

Το Sparta II περιλαμβάνεται στους καταλόγους αμερικανικών και ουκρανικών κυρώσεων, καθώς έχει συνδεθεί με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για λογαριασμό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Oboronlogistika, η οποία συνδέεται με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ότι δεν είχαν λάβει επαρκείς πληροφορίες για το φορτίο του πλοίου, ώστε να αποκλείσουν την παρουσία στρατιωτικού υλικού.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργεί η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βαλτική Θάλασσα, όπου συναντώνται τα θαλάσσια και εναέρια συμφέροντα της Ρωσίας και κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου στη Βαλτική

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία γίνονται πλέον αισθητές στην άμεση γειτονιά της χώρας του.

Η Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, μοιράζεται εκτεταμένα χερσαία σύνορα με τη Ρωσία και παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο Κόλπος της Φινλανδίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, καθώς συνδέει την Αγία Πετρούπολη και άλλα ρωσικά λιμάνια με τη Βαλτική Θάλασσα.

Η νέα διπλωματική ένταση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της βόρειας Ευρώπης, με το Ελσίνκι να καθιστά σαφές ότι οι παραβιάσεις της κυριαρχίας του και οι επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στην Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.