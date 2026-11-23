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Σε επτά χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε τη Δευτέρα (23/11) ο 21χρονος Βρετανός χάκερ Άριον Κούρταζ, ο οποίος είχε παραβιάσει τα συστήματα της Rockstar Games και είχε δημοσιοποιήσει 90 βίντεο από το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI (GTA VI), περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την επίσημη παρουσίαση του παιχνιδιού. Παρά την καταδίκη του, ο νεαρός αποχώρησε ελεύθερος από το δικαστήριο, καθώς είχε ήδη παραμείνει υπό κράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Sky News, το δικαστήριο του Γούλγουιτς, στο Λονδίνο, επέβαλε την ποινή στον Κούρταζ για σειρά κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποίησε το 2021 και το 2022, όταν ήταν ακόμη έφηβος, εναντίον μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Rockstar Games, Uber, Revolut και BT/EE.

Ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ εξήγησε ότι, κατά την επιμέτρηση της ποινής, έλαβε υπόψη τόσο τη σοβαρότητα των αδικημάτων όσο και το νεαρό της ηλικίας του κατηγορουμένου, καθώς και το ιατρικό ιστορικό του.

Απευθυνόμενος στον 21χρονο, τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα ταλαντούχο και τον προειδοποίησε να μη σπαταλήσει τις ικανότητές του περνώντας το υπόλοιπο της ζωής του μπαινοβγαίνοντας στη φυλακή.

Πώς κατάφερε να παραβιάσει τη Rockstar Games από δωμάτιο ξενοδοχείου

Ο Άριον Κούρταζ ήταν μέλος της ομάδας κυβερνοεγκληματιών Lapsus$, η οποία είχε συνδεθεί με σειρά επιθέσεων εναντίον μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είχε μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge, στο Μπίσεστερ, κοντά στην Οξφόρδη, για λόγους προσωπικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, αντίπαλοι χάκερ φέρονταν να τον απειλούν, επιδιώκοντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε κλεμμένα bitcoin που είχε στην κατοχή του.

Παρά τους περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί, ο νεαρός κατάφερε να πραγματοποιήσει νέες κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, την τηλεόραση του ξενοδοχείου που ήταν συνδεδεμένη στο Wi-Fi και μια συσκευή Amazon Fire TV Stick.

Ανάμεσα στους στόχους του ήταν η Rockstar Games, δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Grand Theft Auto.

Ο Κούρταζ απέκτησε παράνομη πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας και υπέκλεψε 90 βίντεο από το υπό ανάπτυξη GTA VI, τα οποία στη συνέχεια δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο TeaPotUberHacker.

Παράλληλα, απείλησε ότι θα δημοσιοποιούσε και τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού, επιχειρώντας να εκβιάσει την εταιρεία.

Κυβερνοεπιθέσεις σε Uber, Revolut και BT/EE

Η δράση του Κούρταζ δεν περιορίστηκε στην εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών. Σύμφωνα με τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (Crown Prosecution Service – CPS), από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2021 παραβίασε τα συστήματα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών BT και EE.

Οι επιθέσεις συνδέθηκαν με παράνομες αλλαγές καρτών SIM πελατών, οι οποίες μπορούσαν να επιτρέψουν την πρόσβαση σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, τραπεζικούς λογαριασμούς και προσωπικά δεδομένα.

Ακολούθησαν επιθέσεις στη Revolut, κατά τις οποίες παραβιάστηκαν πληροφορίες χιλιάδων πελατών, καθώς και στην Uber, όπου ο χάκερ απέσπασε ευαίσθητα δεδομένα και διέγραψε αρχεία και λογαριασμούς από εσωτερικά συστήματα.

Σύμφωνα με την CPS, η κυβερνοεπίθεση στην Uber προκάλεσε οικονομική ζημιά που ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κούρταζ δήλωσε ένοχος στις 16 Νοεμβρίου για αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα και απάτη, καθώς και για κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στη φυλακή τον Μάρτιο του 2026.

Η νοσηλεία σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας

Η δικαστική υπόθεση είχε παρουσιάσει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω της κατάστασης της υγείας του κατηγορουμένου.

Το 2023, οι ψυχίατροι είχαν κρίνει ότι ο Κούρταζ, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει σε συμβατική ποινική δίκη.

Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ειδική διαδικασία ενώπιον ενόρκων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε τελέσει τις πράξεις που του αποδίδονταν. Τον Δεκέμβριο του 2023, το δικαστήριο διέταξε την επ’ αόριστον παραμονή του σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.

Ο νεαρός παρέμεινε νοσηλευόμενος για περίπου δύο χρόνια, μέχρις ότου νέα ψυχιατρική αξιολόγηση, το 2025, έκρινε ότι μπορούσε πλέον να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία.

Στις αρχές του 2026 μεταφέρθηκε σε φυλακή, ενώ η υπόθεσή του επανήλθε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τελικά, παρά την επταετή ποινή που του επιβλήθηκε τη Δευτέρα, ο δικαστής αποφάσισε ότι μπορούσε να αποφυλακιστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που είχε ήδη περάσει υπό κράτηση.

Η αποφυλάκισή του πραγματοποιήθηκε υπό όρους και συνοδεύτηκε από προειδοποίηση να μην επαναλάβει τις παράνομες δραστηριότητές του.

Το GTA VI κυκλοφόρησε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την καταδίκη

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games κυκλοφόρησε 13 χρόνια μετά το GTA V, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών.

Σύμφωνα με το Sky News, οι παγκόσμιες πωλήσεις του παιχνιδιού την πρώτη ημέρα έφτασαν τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για την αγορά ψυχαγωγίας.

Η υπόθεση του Κούρταζ αποτέλεσε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες διαρροές στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς το υλικό που δημοσιοποίησε αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες του GTA VI πολύ πριν από την επίσημη παρουσίασή του.