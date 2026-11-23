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Κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox δίνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα (23/11) στην Ισπανία, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Παρά την ενίσχυση των Σοσιαλιστών (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, οι έρευνες εξακολουθούν να αποτυπώνουν τη δυνατότητα των δύο δεξιών κομμάτων να συγκεντρώσουν αθροιστικά περισσότερες από τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν μείωση της διαφοράς ανάμεσα στο Λαϊκό Κόμμα, του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, και τους Σοσιαλιστές, χωρίς ωστόσο να ανατρέπουν την εικόνα που διαμορφώνεται ως προς τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.

Η Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η δημοσίευση δημοσκοπήσεων, καθώς από την Τρίτη (24/11) τίθεται σε ισχύ η σχετική απαγόρευση ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Μικραίνει η διαφορά ανάμεσα σε Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλιστές

Η δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για την εφημερίδα El País και τον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, με τη συμμετοχή 7.500 ερωτηθέντων, δίνει στο Λαϊκό Κόμμα ποσοστό 31,8% και από 127 έως 136 έδρες.

Οι Σοσιαλιστές ακολουθούν με 30,9% και από 116 έως 127 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 17,3%, με εκτιμώμενη εκπροσώπηση από 51 έως 61 βουλευτές.

Με βάση την κεντρική εκτίμηση της έρευνας, το PP και το Vox θα συγκέντρωναν συνολικά 187 έδρες, υπερβαίνοντας κατά 11 το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας, συνυπολογίζοντας την εκλογική συνεργασία του PP με την UPN στη Ναβάρα.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η δημοσκόπηση της NC Report για την εφημερίδα La Razón, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Σοσιαλιστές ενισχύθηκαν από το 26,1% στο 27,2% μέσα σε μία εβδομάδα, με τις εκτιμώμενες έδρες τους να αυξάνονται σε 108 έως 111.

Το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 31,9% και από 130 έως 133 έδρες, ενώ το Vox φτάνει στο 19% και από 64 έως 66 έδρες. Τα δύο κόμματα εκτιμάται ότι θα συγκέντρωναν αθροιστικά από 194 έως 199 βουλευτές.

1 semana de REMONTADA. 1 día para VOTAR. 4 años para GOBERNAR. #LaFuerzaDeLaGente #VotaPSOE🌹 https://t.co/U2K9i18xK2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2026

Τι δείχνουν οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις

Η έρευνα της IMOP για την εφημερίδα El Confidencial, σε δείγμα 1.500 ερωτηθέντων, εκτιμά ότι το PP και το Vox θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν συνολικά 195 έδρες, έναντι 110 για τους Σοσιαλιστές.

Αντίστοιχα, η δημοσκόπηση της Ipsos για τη La Vanguardia, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή (22/11) και βασίστηκε σε 1.999 συνεντεύξεις, καταγράφει ιδιαίτερα μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα.

Το PP συγκεντρώνει 30,3% και 127 έδρες, ενώ το PSOE φτάνει στο 29,8% και τις 119 έδρες. Το Vox εκτιμάται ότι θα λάμβανε 63 έδρες, ανεβάζοντας τη συνολική κοινοβουλευτική δύναμη των δύο δεξιών κομμάτων στις 190.

Η GAD3, σε δημοσκόπηση για την εφημερίδα ABC με τη συμμετοχή 1.501 ερωτηθέντων, αποδίδει 131 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα, 110 στους Σοσιαλιστές και 63 στο Vox.

Διαφορετική εικόνα από την κρατική CIS

Σημαντικά διαφορετική εικόνα παρουσιάζει, ωστόσο, η δημοσκόπηση του ισπανικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η οποία τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στην πρώτη θέση.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε 8.034 συνεντεύξεις, δίνει στο PSOE 34,4%, έναντι 24,7% του Λαϊκού Κόμματος και 15,6% του Vox.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων φτάνει τις 9,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η έρευνα καταγράφει διαφορετικούς συσχετισμούς από εκείνους των περισσότερων ιδιωτικών εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Στέγαση, μετανάστευση και διαφθορά στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας

Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου, έπειτα από την απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο, εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων για το αυξανόμενο κόστος κατοικίας.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει επικεντρωθεί στη στεγαστική κρίση, τη μετανάστευση, τις υποθέσεις διαφθοράς και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, μετά την πολύνεκρη σύγκρουση τρένων του Οκτωβρίου.

Η εκλογική αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου θα καθορίσει τη σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου των 350 εδρών και τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τόσο την ενίσχυση των Σοσιαλιστών όσο και τον αυξημένο κοινοβουλευτικό ρόλο που θα μπορούσε να αποκτήσει το Vox.