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Στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

Οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 18:00 «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο».

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν: Ουσιαστικές αυξήσεις για μισθούς, για υγεία και παιδεία, επαναφορά 13ου και 14 ου μισθού και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μείωση και πλαφόν στην τιμή ρεύματος και καυσίμων, μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι αποφάσεις για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι οριστικές ανακοινώσεις για τη συμμετοχή στην απεργία των εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Οι επιβάτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια και στις ώρες εξυπηρέτησης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Στην απεργιακή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ.

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι προς κάποιο νησί θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερωθούν για τυχόν ακυρώσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και αλλαγές στα εισιτήριά τους.

Σημειώνεται ότι στην πανελλαδική απεργία έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, διεκδικώντας λύσεις σε οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.