Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την κατάρρευση των συνομιλιών για το κλίμα COP31 στην Τουρκία, ωστόσο το μπλοκ θα συνεχίσει να πιέζει υπέρ της πολυμερούς διαδικασίας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στήριξε το τελικό προσχέδιο επειδή επετράπη τα συμφέροντα λίγων να εμποδίσουν τη φιλοδοξία που χρειάζονται πολλοί», ανέφερε η ίδια.

«Η ΕΕ ευθύνεται για το 6% των παγκόσμιων εκπομπών και συνεπώς για εμάς ήταν σημαντικό να φέρουμε μαζί μας τις χώρες που ευθύνονται για το 94% των παγκόσμιων εκπομπών», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το μπλοκ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη πολυμερή διαδικασία καθώς «αυτή είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που έχουμε».

Η σύνοδος κορυφής COP31 στην Αττάλεια ολοκληρώθηκε με διπλωματική αποτυχία.

The European Union is disappointed by the collapse of COP31 climate talks held in Turkey though the bloc will keep on pushing for the multilateral process, Commission spokesperson Anna-Kaisa Itkonen said on Monday. https://t.co/S4pKgZawoU COP31: Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα στην Τουρκία – Η ΕΕ απέρριψε τη συμφωνία για τα ορυκτά καύσιμα — Reuters Science News (@ReutersScience) November 23, 2026



Έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και σχεδόν 50 ώρες παράτασης, περίπου 200 χώρες αποχώρησαν χωρίς να καταλήξουν σε κεντρική συμφωνία, με βασικά αγκάθια:

τα ορυκτά καύσιμα και

και τη χρηματοδότηση για το κλίμα.

Η τελική συμφωνία κρίθηκε απαράδεκτη από την ΕΕ, τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού και άλλους συμμετέχοντες, καθώς δεν περιλάμβανε ευθεία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν τη βασική αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ταυτόχρονα, πολλές φτωχότερες χώρες αντέδρασαν στην απουσία σαφών οικονομικών δεσμεύσεων από πλουσιότερα κράτη προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας.

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Η προηγούμενη φορά που κατέρρευσε με παρόμοιο τρόπο η κύρια πολιτική συμφωνία μιας διάσκεψης COP ήταν το 2009 στην Κοπεγχάγη.

Σφοδρές αντιδράσεις

Στην τελευταία του διάσκεψη COP πριν αποχωρήσει από τα καθήκοντά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «βαθιά απογοητευμένος».

Έστρεψε τα πυρά του εναντίον όσων χαρακτήρισε «ισχυρά συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων», λέγοντας ότι ακολουθούν «μια σελίδα από το εγχειρίδιο των μεγάλων καπνοβιομηχανιών: διαστρεβλώνουν την επιστήμη, καθυστερούν την πολιτική, μπλοκάρουν τη δράση και συσσωρεύουν τεράστια κέρδη ενώ οι άνθρωποι παντού πληρώνουν το τίμημα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, η χώρα του οποίου συνδιοργάνωσε τις συνομιλίες, απέδωσε το ναυάγιο στους «δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς», επισημαίνοντας τη Δευτέρα: «Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Η μοναδική έμμεση αναφορά στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αφορούσε μια παραπομπή στη συμφωνία της COP28 το 2023, κατά την οποία οι χώρες είχαν συμφωνήσει στη «μετάβαση μακριά από» τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ, Ιρλανδός υπουργός Ντάρα Ο’Μπράιεν, κατέστησε σαφές ότι η Ένωση διαφώνησε «έντονα», σημειώνοντας ότι «οι αποφάσεις δεν πλησιάζουν καν το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Είναι απαράδεκτο να έχουμε ένα σύμφωνο για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Άλλες χώρες, όπως ο Παναμάς και τα Νησιά Μάρσαλ, επέκριναν επίσης το κείμενο επειδή δεν επαρκεί για να αναχαιτίσει τον ρυθμό της κλιματικής αλλαγής.

Ένα πρώτο προσχέδιο της συμφωνίας ανέφερε έξι φορές τον όρο «ορυκτό καύσιμο» ή «ορυκτά καύσιμα», κάτι που δεν ήταν αποδεκτό από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αγιούμπ, δήλωσε ότι οι αραβικές χώρες «συνέχισαν να συμμετέχουν με καλή πίστη», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αντιστοιχούν μόνο σε μικρό ποσοστό των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Από την πλευρά της, η Ρωσία προειδοποίησε να μη γίνει «στροφή σε συνθήματα» για τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι μια υπερβολικά γρήγορη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα θα οδηγούσε σε «ενεργειακή φτώχεια».

Απογοήτευση εξέφρασαν και υπέρμαχοι της δράσης για το κλίμα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, χαρακτήρισε «εξοργιστικό το ότι μια χούφτα πετρολαιο-κρατών έχουν δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα».

Έγραψε στο Χ ότι η διαδικασία της COP «χρειάζεται σημαντική μεταρρύθμιση», καθώς οι περισσότερες χώρες επιδίωξαν «να προχωρήσουν μπροστά με καλή πίστη».

«Είναι καιρός να ενδυναμώσουμε αυτούς τους ηγέτες με μια αναζωογονημένη πολυμερή διαδικασία που να αντανακλά τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και να εκπροσωπεί τη βούληση της πλειοψηφίας του κόσμου».

The failure of COP31 is an outrage — it is outrageous that a handful of petrostates have veto power over any mention of fossil fuels. They want you to believe that the climate crisis is a problem that the world is unwilling to solve. But the outcome at COP31 shows the opposite. World leaders no longer want to settle for the lowest common denominator. They want real action to implement and finance a just transition away from fossil fuels. And where national governments have moved slowly, progress at the local level and in the private sector continues to accelerate. It has been clear for years that the COP process is in need of significant reform. The vast majority of countries came together in Antalya over the past two weeks to negotiate and move forward in good faith. It’s time that we empower those leaders with a reinvigorated multilateral process that reflects the latest science and represents the will of the majority of the world. — Al Gore (@algore) November 22, 2026



Μεγάλο εμπόδιο αποτέλεσε επίσης η χρηματοδότηση προς τις φτωχότερες χώρες για την προσαρμογή σε επιπτώσεις όπως εντονότεροι καύσωνες και σοβαρότερες ξηρασίες.

Πέρυσι, στη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία, οι χώρες είχαν συμφωνήσει να τριπλασιάσουν τη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό, όμως η φετινή συμφωνία δεν περιλάμβανε συγκεκριμένα ποσά ούτε τη βάση αναφοράς βάσει της οποίας θα μετρούνταν η δέσμευση, εγείροντας φόβους ότι θα δώσει στα πλουσιότερα κράτη υπερβολικά περιθώρια ελιγμών.

«Τα πλούσια έθνη και οι ρυπογόνες κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταφθάνουν με άδεια χέρια», δήλωσε ο Μοχάμεντ Άντοου της δεξαμενής σκέψης για το κλίμα και την ενέργεια Power Shift Africa.

Η υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μιάτα Φάνμπουλε, χαρακτήρισε την αποτυχία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας «εξαιρετικά απογοητευτική».

«Αυτό ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε με εταίρους σε όλο τον κόσμο πάνω στη γνήσια πρόοδο που σημειώθηκε στην Αττάλεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει «ακλόνητη».

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Συνομιλίες στην εποχή της «υπέρβασης»

Αν και οι συνομιλίες φιλοξενήθηκαν στην Αττάλεια της Τουρκίας, την επίσημη ηγεσία των διαπραγματεύσεων είχε η Αυστραλία, δημιουργώντας μια δυναμική που ορισμένοι παρατηρητές περιέγραψαν ως χαοτική.

Ο Αυστραλός υπουργός και πρόεδρος των διαπραγματεύσεων της COP31, Κρις Μπόουεν, δήλωσε ότι υπήρξαν «αγεφύρωτες κόκκινες γραμμές» στις συζητήσεις, κάνοντας λόγο για «το πιο περίπλοκο και τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ανθρώπινη μνήμη», την ώρα που, όπως είπε, «οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνονται», ανεβάζοντας το διακύβευμα.

Το 2026 ενδέχεται να κλείσει ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, έχοντας φέρει ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικούς κινδύνους σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, από καλοκαιρινή ζέστη και ξηρασία στην Ευρώπη έως αιφνίδιες πλημμύρες στο Νεπάλ.

Η COP31 ήταν επίσης η πρώτη ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ που συζήτησε επίσημα πώς θα χαθεί ένας από τους βασικούς διεθνείς στόχους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Στις συνομιλίες του Παρισιού το 2015, σχεδόν 200 χώρες είχαν συμφωνήσει να προσπαθήσουν να περιορίσουν την παγκόσμια υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα των τελών του 19ου αιώνα, ώστε να αποφευχθούν ορισμένες από τις χειρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η συμφωνία του Παρισιού έχει ωθήσει σε «σχεδόν καθολική» κλιματική δράση.

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Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η υπερθέρμανση κατά 4 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο θεωρούνταν σοβαρό ενδεχόμενο έως το τέλος του αιώνα. Πλέον, βάσει των υφιστάμενων κυβερνητικών πολιτικών, ο κόσμος αναμένεται να περιορίσει την υπερθέρμανση σε περίπου 2,8 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, η δράση δεν υπήρξε αρκετά γρήγορη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Παρισιού, με τον κόσμο να αναμένεται να «υπερβεί» τον 1,5 βαθμό μακροπρόθεσμης υπερθέρμανσης τα επόμενα χρόνια.

Πολλές χώρες δηλώνουν προσηλωμένες στο να επαναφέρουν τελικά την υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό, αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτήσει φιλόδοξη κλιμάκωση τεχνολογιών -οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμη σε μεγάλη κλίμακα- για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Παρά την κατάρρευση της κύριας συμφωνίας, επετεύχθησαν ορισμένες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων πρόοδος σε έναν «μηχανισμό δίκαιης μετάβασης», ένα πλαίσιο στήριξης εργαζομένων και κοινοτήτων καθώς οι οικονομίες στρέφονται προς την καθαρή ενέργεια.

Ο πρόεδρος της COP31 ανέφερε επίσης ότι περισσότερες από 80 χώρες στήριξαν τον στόχο της Τουρκίας να αυξηθεί στο 35% έως το 2035 το μερίδιο της παγκόσμιας ενεργειακής χρήσης που καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια.

Μετά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, ορισμένοι έθεσαν υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο η διαδικασία του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία βασίζεται στη συναίνεση, μπορεί να πετύχει σε έναν γεωπολιτικά διχασμένο κόσμο.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι θα ζητήσει συμβουλές για πιθανή μεταρρύθμιση της διαδικασίας, με την επόμενη διάσκεψη, COP32, να είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2027 στην Αιθιοπία.

«Η διαδικασία συναίνεσης έχει λειτουργήσει ώστε να μας φέρει εδώ που είμαστε», δήλωσε στο BBC. «Μας οδήγησε στο Παρίσι, άρα μπορεί να λειτουργήσει», είπε. Αναγνώρισε ωστόσο ότι «υστέρησε» την Κυριακή.

Η διαδικασία του ΟΗΕ για το κλίμα «έχει υποστεί πισωγυρίσματα στο παρελθόν και έχει επιστρέψει ισχυρότερη», είπε ο Στιλ στους εκπροσώπους των χωρών, προσθέτοντας: «Πρέπει να το κάνει ξανά».