Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ για καταγγελλόμενο περιστατικό στη Λάρισα, σύμφωνα με το οποίο πλήρωμα ασθενοφόρου φέρεται να αρνήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο έναν 59χρονο ασθενή, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα, με την οικογένειά του να αφήνει αιχμές για τη στάση των διασωστών.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς του, όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι διαπίστωσε ότι ο ασθενής είχε λερωθεί από σωματικές εκκρίσεις.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες φέρεται να αρνήθηκαν να τον παραλάβουν, επικαλούμενοι την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, και αποχώρησαν, ζητώντας από τους συγγενείς να καλέσουν ξανά αργότερα, όταν θα είχε καθαριστεί.

«Του είπαν ότι θα φύγουν και να τους ξανακαλέσει»

Την καταγγελία περιέγραψε στο MEGA η θεία του 59χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο άνδρας δεν αισθανόταν καλά και πως, όταν έφτασε το ασθενοφόρο, οι διασώστες φέρονται να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν θα τον μεταφέρουν επειδή ήταν λερωμένος.

«Τον είδα ότι δεν ήταν καλά. Και ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ. Και όταν ήρθαν, λερώθηκε και του είπαν ότι θα φύγουν και ότι δεν τον παραλαμβάνουν λερωμένο. Θα φύγουν και του είπαν επίσης ότι θα τους ξανατηλεφωνήσει να τον παραλάβουν αργότερα την ίδια ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αδελφός του ασθενούς προσπάθησε να τον καθαρίσει, ωστόσο η κατάσταση εξελίχθηκε τραγικά. Ο 59χρονος κατέληξε το ίδιο βράδυ από ανακοπή καρδιάς, χωρίς να καταφέρει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Την ίδια ημέρα απεβίωσε. Δεν κατάφερε να τον πάει στο νοσοκομείο. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να ζούσε, εάν πήγαιναν εγκαίρως στο νοσοκομείο;», είπε η θεία του, εκφράζοντας την αγωνία και τα ερωτήματα της οικογένειας για το αν η έγκαιρη μεταφορά του θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη.