Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βελονάδο του Δήμου Ρεθύμνου, στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Ρεθύμνου προκειμένου να παρέχει συνδρομή με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.