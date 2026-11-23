Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βελονάδο του Δήμου Ρεθύμνου, στην Κρήτη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Ρεθύμνου προκειμένου να παρέχει συνδρομή με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.