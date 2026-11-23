Ο Νοτιοκορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου, Άννα Βίσση και Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας αγαπημένα κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής και εντυπωσιάζοντας με την προφορά του, έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων χρηστών του TikTok. Ο Τεαχόνγκ Κιμ βρέθηκε τη Δευτέρα (23/11) σε ζωντανή σύνδεση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, όπου μίλησε για την αγάπη του για την ελληνική μουσική και αποκάλυψε πώς ξεκίνησε αυτή η ξεχωριστή μουσική διαδρομή.

Το βίντεο που τον έκανε… viral

Ένα από τα βίντεό του, στο οποίο τραγουδά κομμάτι της Κατερίνας Λιόλιου, ήταν εκείνο που τον έκανε ευρύτερα γνωστό, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων και προκαλώντας ενθουσιασμό.

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη του επαφή με την ελληνική μουσική έγινε μέσω Ελλήνων φίλων του, οι οποίοι του γνώρισαν αρχικά τα τραγούδια της Άννας Βίσση. Στη συνέχεια ανακάλυψε την Κατερίνα Λιόλιου, με την οποία φαίνεται πως ενθουσιάστηκε, επιλέγοντας να ερμηνεύει τραγούδια της και να τα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Ο Νοτιοκορεάτης έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια και, όπως εξήγησε, μπορεί να μην κατανοεί πάντα το νόημα των στίχων, ωστόσο προσπαθεί να αισθάνεται το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι και να το μεταφέρει μέσα από τη φωνή του.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με την εκπομπή της ΕΡΤ, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, αλλά χάρισε στους τηλεθεατές μια μουσική έκπληξη, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Λιόλιου «Ο λογαριασμός».

Η περίπτωση του Τεαχόνγκ Κιμ αποδεικνύει πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, καθώς ένας καλλιτέχνης από τη Νότια Κορέα μπορεί να τραγουδά ελληνικά, να συγκινεί και να επικοινωνεί με ένα κοινό χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να χρειάζεται να μιλά την ίδια γλώσσα.