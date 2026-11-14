Ο Νοτιοκορεάτης που έγινε viral στην Ελλάδα ξαναχτυπά με Κατερίνα Λιόλιου – Το νέο βίντεο με τον «Λογαριασμό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου επέστρεψε στο TikTok ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Teahong Kim, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό μέσα από τις ερμηνείες του σε ελληνικές επιτυχίες.

Αυτή τη φορά, επέλεξε τον «Λογαριασμό», μετά την απήχηση που είχε γνωρίσει το προηγούμενο βίντεό του με το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», το οποίο είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χρηστών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στο νέο βίντεο, ο Teahong Kim εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και επιστρατεύοντας εκφράσεις έκπληξης, σε μια χιουμοριστική προσέγγιση του τραγουδιού της δημοφιλούς Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».