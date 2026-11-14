Ο Νοτιοκορεάτης που έγινε viral στην Ελλάδα ξαναχτυπά με Κατερίνα Λιόλιου – Το νέο βίντεο με τον «Λογαριασμό»

Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Teahong Kim επέστρεψε στο TikTok με το τραγούδι «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου, συνεχίζοντας τις δημοφιλείς ερμηνείες του σε ελληνικές επιτυχίες. Στο νέο χιουμοριστικό βίντεο εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο κρατώντας έναν λογαριασμό με εκφράσεις έκπληξης, μετά την απήχηση που είχε σημειώσει το προηγούμενο υλικό του με το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» σε χρήστες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

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Ο Νοτιοκορεάτης που έγινε viral στην Ελλάδα ξαναχτυπά με Κατερίνα Λιόλιου – Το νέο βίντεο με τον «Λογαριασμό»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου επέστρεψε στο TikTok ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Teahong Kim, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό.
  • Αυτή τη φορά, επέλεξε τον «Λογαριασμό», μετά την απήχηση που είχε γνωρίσει το προηγούμενο βίντεό του με το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».
  • Στο νέο βίντεο εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο με χιουμοριστική προσέγγιση, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου επέστρεψε στο TikTok ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Teahong Kim, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό μέσα από τις ερμηνείες του σε ελληνικές επιτυχίες.

Αυτή τη φορά, επέλεξε τον «Λογαριασμό», μετά την απήχηση που είχε γνωρίσει το προηγούμενο βίντεό του με το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», το οποίο είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χρηστών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στο νέο βίντεο, ο Teahong Kim εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και επιστρατεύοντας εκφράσεις έκπληξης, σε μια χιουμοριστική προσέγγιση του τραγουδιού της δημοφιλούς Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».

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