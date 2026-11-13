Βαγγέλης Κακουριώτης: «Ήξεραν το σπίτι που έμενα και ερχόντουσαν…»

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης έδωσε συνέντευξη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο «Studio στις 3» με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έγινε γνωστός αρκετά νέος, λόγω της ενασχόλησής του με την μουσική, μίλησε για την επιτυχία που βίωσε σε μικρή ηλικία.

Μιλώντας για την εποχή της μεγάλης επιτυχίας, η οποία είχε έρθει όσο ήταν ακόμα έφηβος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης ανέφερε πως: «Ήξεραν το σπίτι που έμενα και ερχόντουσαν. Είχαν έρθει στο σχολείο και με ακολούθησαν και το βρήκαν».

Για τον σημαντικό ρόλο που είχε παίξει τότε η οικογένειά του στη διαχείριση της επιτυχίας, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το σπίτι σε προετοιμάζει σε κάτι πιο βαθύ, δεν έχει να κάνει τόσο με την επιτυχία. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει, και παράλληλα να έχω δύο γονείς οι οποίοι έβαζαν και τα όριά τους, γιατί είναι ελεύθεροι άνθρωποι».

«Δηλαδή αν έλεγα κάτι που ενοχλούσε τη μητέρα ή τον πατέρα μου, θα μου έλεγαν να μην το κάνω γιατί τους ενοχλεί, ας πούμε. Ένας ελεύθερος άνθρωπος είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και όχι κάτι άναρχο και επιφανειακό», συνέχισε.