e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 20 Νοεμβρίου

Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους κατά την περίοδο 16 έως 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
- Από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.