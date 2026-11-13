Πετρέλαιο: «Τσίμπησε» πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent – Ποιες είναι οι ανησυχίες

“Tσίμπησε” η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) μετά τη δήλωσε που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με αυτή τη δήλωση του ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό στις εξαγωγές πετρελαίου αλλά και την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο.

Συνεπώς, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.50 π.μ ώρα Ελλάδας η τιμή του αργού κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 0,75% και ανήλθε στα 96,54 δολάρια το βαρέλι από 95,75 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Επίσης επισημαίνεται πως χθες, έκλεισε στα 95,82 δολάρια το βαρέλι και κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 95,07 δολάρια το βαρέλι και 96,76 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, η τιμή του brent οδεύει προς τη δεύτερη εβδομαδιαία πτώση τους καθώς κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

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Νωρίτερα, σύμφωνα με το investing.com, η τιμή στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου τύπου Brent έπεσε στα 95,41 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) κατέγραψε πτώση 0,25% και ανήλθε στα 88,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Επίσης επισημαίνεται πως, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent οδεύει προς πτώση 2,4% αυτή την εβδομάδα —ύστερα από την προηγούμενη βουτιά 16% που καταγράφηκε, ενώ η τιμή στο αμερικανικό αργό (WTI) αναμένεται να κλείσει με απώλειες 2,5%, ύστερα από πτώση 13% που κατέγραψε το προηγούμενο διάστημα.

Τι λένε οι ειδικοί

Στο θέμα του πετρελαίου αναφέρθηκε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο παγκόσμιος σύμβουλος στη χρηματιστηριακή εταιρεία MiTrade, με έδρα τη Μελβούρνη,Chris Brankin. Η πτώση που καταγράφεται συνολικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες στην διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου αντικατοπτρίζει μια ορθή αξιολόγηση των κινδύνων για την αγορά, δήλωσε ο Chris Brankin.

«Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή, η αγορά πετρελαίου έχει αποτιμηθεί από τους ειδικούς με απόλυτη ακρίβεια», ανέφερε, ωστόσο πρόσθεσε πως οι τιμές του πετρελαίου “τσίμπησαν “ελαφρώς. Μάλιστα οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά την πτώση των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τις αποστολές του από το Στενό του Ορμούζ, την βασική πλωτή οδό για τις εξαγωγές του αργού από τους κύριους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.