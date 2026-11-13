Microsoft: Μικρά βήματα προς την κανονικότητα και «σταδιακή βελτίωση» – Χαμός στα social media από memes ότι «το Σαββατοκύριακο αρχίζει σήμερα»

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Μικρά βήματα επιστροφής στην κανονικότητα κάνει η Microsoft, καθώς η εταιρεία ανακοινώνει ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης αρχίζουν να αποδίδουν «σταδιακή βελτίωση», παρότι οι υπηρεσίες της δεν έχουν επανέλθει πλήρως στα φυσιολογικά επίπεδα.

Το παγκόσμιο τεχνολογικό πρόβλημα, το οποίο εξαπλώθηκε σε 74 χώρες μέσα σε μόλις μία ώρα, συνεχίζει να πλήττει κυβερνήσεις, δήμους και χρηματιστηριακούς κολοσσούς παγκοσμίως.

Παρ’ όλα αυτά, η προσωρινή απουσία των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων έδωσε την ευκαιρία στους εργαζομένους σε γραφεία να… ξεσπάσουν με χιούμορ, κατακλύζοντας το διαδίκτυο με αυτοσαρκαστικά memes και αστεία βίντεο.

Η πορεία της αποκατάστασης

Η Microsoft αναφέρει πλέον ότι οι προσπάθειές της οδηγούν σε κάποιες «σταδιακές βελτιώσεις», αν και οι υπηρεσίες της εξακολουθούν να μην έχουν επανέλθει στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Στην τελευταία αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση, η εταιρεία επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Οι ενέργειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προχωρήσει σε φάσεις σε όλη την επηρεαζόμενη υποδομή του Microsoft 365».

«Τα παγκόσμια δεδομένα τηλεμετρίας και οι αναφορές πελατών δείχνουν σταδιακή βελτίωση σε αρκετούς φόρτους εργασίας (workloads). Ωστόσο, η υγεία των υπηρεσιών παραμένει μεταβλητή και η χωρητικότητα δεν έχει επιστρέψει ακόμη πλήρως στα βασικά επίπεδα», προσθέτει.

Λίγο μετά, η Microsoft ανακοίνωσε ότι σημειώνει περαιτέρω πρόοδο στην πορεία αποκατάστασης των υπηρεσιών της, καθώς ολοκληρώθηκαν ενέργειες επαναφοράς σε τμήματα της υποδομής που είχαν πληγεί στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

«Έχουμε σημειώσει πρόσθετη πρόοδο προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των υπηρεσιών, με ενέργειες ανάκαμψης να έχουν ολοκληρωθεί σε τμήματα της επηρεζόμενης υποδομής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η κίνηση αποκαθιστάται σταδιακά και βλέπουμε βελτιώσεις σε βασικά σενάρια πελατών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα γραμματοκιβώτια (mailboxes) και της επεξεργασίας των καθυστερημένων email. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διαλείποντα προβλήματα».

Η Microsoft πρόσθεσε ότι εστιάζει πλέον στην «επέκταση αυτών των ενεργειών αποκατάστασης σε ολόκληρη την επηρεζόμενη υποδομή σε άλλες περιοχές», ενώ παράλληλα συνεχίζει τις προσπάθειες σταθεροποίησης και προσθέτει υποστηρικτική χωρητικότητα για να «βελτιώσει τη συνέπεια των υπηρεσιών».

Επιπτώσεις στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το NBC News, αρκετές περιφερειακές κυβερνήσεις και πόλεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να εργαστούν εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας.

Το προσωπικό της κομητείας της Βαλτιμόρης δήλωσε ότι «δεν μπορεί προς το παρόν να στείλει ή να λάβει email λόγω της ευρείας διακοπής λειτουργίας της Microsoft. Η γραμμή 911 και άλλες βασικές υπηρεσίες της κομητείας δεν επηρεάζονται».

Η πόλη του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα ανέφερε επίσης ότι η βλάβη επηρεάζει τις «εφαρμογές λογισμικού» που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο Τέξας, οι υπάλληλοι της Πόλης του Όστιν αδυνατούν επίσης να στείλουν ή να λαβουν email, ωστόσο οι τηλεφωνικές γραμμές της πόλης παραμένουν σε λειτουργία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 911 δεν επηρεάζονται, όπως διευκρινίστηκε.

Παράλληλα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης με τα εργαλεία του Microsoft 365.

Επίσης, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group ανέβαλε την Πέμπτη την ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

Αναστάτωση στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου Euronext ανέφερε ότι οι ομάδες καταχώρισης (listing teams) αντιμετώπιζαν προβλήματα επικοινωνίας μέσω email.

Σε εταιρική ενημέρωση, όπως μετέδωσε το Reuters, η εταιρεία -η οποία διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Λισαβόνα, Άμστερνταμ, Όσλο, Αθήνα και Μιλάνο- ανέφερε: «Οι ομάδες Euronext Corporate Actions και Listing αντιμετωπίζουν προς το παρόν διαταραχή στην επικοινωνία μέσω email και δεν μπορούν να λάβουν email».

Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva ανακοίνωσε ότι θέτει σε εφαρμογή εφεδρικά σχέδια για τις κλήσεις ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων της, ενώ η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk της Δανίας προειδοποίησε τους πελάτες της για καθυστερήσεις σε email και ενημερώσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Bank of England και η Financial Conduct Authority (FCA), επλήγησαν από τη διακοπή του Outlook, αναφέρει ο Guardian.

Το προσωπικό της βρετανικής Κεντρικής Τράπεζας αναγκάστηκε να εκτρέπει τα email σε συνομιλίες του Teams, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν βοηθά απαραίτητα στις εξωτερικές επικοινωνίες.

Η FCA σημείωσε ότι παρακολουθεί πώς η παγκόσμια βλάβη επηρεάζει ευρύτερα τις εταιρείες του City, δεδομένου ότι η Microsoft εποπτεύεται από την ίδια ως πάροχος κρίσιμων υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα – αρμοδιότητα που απέκτησαν πρόσφατα οι αρχές μαζί με τους «γίγαντες» της Σιλικόν Βάλεϊ.

Επιπλέον, η ελβετική εταιρεία Richemont καθυστέρησε προσωρινά την Παρασκευή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Παράλληλα, η βλάβη διέκοψε τη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και επενδυτικά ταμεία στην Ταϊβάν, αναφέρει με το Reuters, ενώ οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ανέφεραν πλήγμα στις υπηρεσίες υποστήριξης μέσω email.

74 χώρες σε μία ώρα

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft εξαπλώθηκαν σε 74 χώρες και επικράτειες μέσα σε περίπου μία ώρα την Πέμπτη.

Microsoft’s outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft’s, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026



Το περιστατικό παρουσιάστηκε στις 6:17 μ.μ. ώρα Ελλάδας και οι αναφορές στο Downdetector άρχισαν να αυξάνονται στις 7:25 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Οι αναφορές κορυφώθηκαν στις 19.650 ανά λεπτό σε πέντε βασικές υπηρεσίες της Microsoft (Outlook, Microsoft 365, OneDrive, Copilot και Teams), έναντι λιγότερων από 15 σε μια τυπική Πέμπτη.

Κύμα χιούμορ στα social media

Καθώς το παγκόσμιο «blackout» διέκοψε την πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζεται ο μέσος υπάλληλος γραφείου για να βγάλει τη μέρα του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από χιούμορ και memes.

Basically #outlook is out of office 🤷‍♂️ https://t.co/Fz9boTvMxh — Anand (@anandkumarn) November 13, 2026



Η φράση «Outlook not so good» (Το Outlook δεν είναι τόσο καλό) έγινε το κυρίαρχο αστείο της ημέρας, συνοδευόμενη από εικόνες όπου το λογότυπο του Microsoft 365 διορθωνόταν με μουτζούρες σε «Microsoft 364».

Who else has been enjoying Microsoft’s new product offering Office 364? https://t.co/5Rv0Embq8X — TwinTurboCelica (@TwinTurboCe1ica) November 13, 2026



Ένα GIF του Τζορτζ Κόσταντζα από τη σειρά «Seinfeld» να χτυπάει νευρικά τα μολύβια στο γραφείο του, σαν να παίζει ντραμς, συνόδευσε τη λεζάντα: «Όλοι όσοι χρησιμοποιούν προϊόντα της Microsoft αυτή τη στιγμή στη δουλειά τους».

Everyone that uses Microsoft right now at work https://t.co/7P0R2Y6H7H — This Podcast is Making Me Thirsty Seinfeld Podcast (@ThisThirsty) November 12, 2026



Άλλες αναρτήσεις έδειχναν τον Έντ Χελμς στην αμερικανική έκδοση του «The Office» να ανοίγει ένα μπουκάλι ποτό, ενώ η πλατφόρμα Stack Newcastle σχολίασε στο Instagram: «Ευχαριστούμε Microsoft, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει τώρα».

Microsoft outlook down in the middle of the work day

#outlookdown https://t.co/1zMDsWcV1w — Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) November 12, 2026



Ανάμεσα στα αστεία ξεχώρισε επίσης η εικόνα του Clippy, της παλαιότερη μασκότ του Microsoft Word, με τη λεζάντα «Η εκδίκηση του Clippy», αλλά και η αναφορά της Encyclopaedia Britannica, η οποία δήλωσε για τα βιβλία της: «Σε αντίθεση με το Microsoft Outlook, αυτά τα “κακά παιδιά” δεν πέφτουν ποτέ».

Clippy getting revenge https://t.co/1aztKD5Clx — Lora in 520 (@lora_life) November 13, 2026

Unlike Microsoft Outlook, these bad boys never go down. https://t.co/aWHtyszD8t — Encyclopaedia Britannica (@Britannica) November 12, 2026

outlook is down CAN I PLEASE GO HOME https://t.co/u8U2Z9eqTW — kt / bo ☆ #colemantreborlives (@fettdefenders) November 12, 2026