«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» με την Έλενα Κατρίτση: «Στα άδυτα της Βενετίας» – Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 19:00, ΕΡΤ1

Δεκαέξι αιώνες κρατά η ανάσα αυτής της πόλης. Κι όμως, η Βενετία συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί μέσα από τους ανθρώπους της. Εκείνους που γεννήθηκαν εδώ, αλλά και όσους ήρθαν από άλλους τόπους και επέλεξαν να κοιτάξουν πέρα από τις εικόνες των καρτ ποστάλ και του Instagram, να αφουγκραστούν τους χτύπους της καρδιάς της και να συντονίσουν τη ζωή τους στον δικό της ρυθμό.

Θα περάσουμε τις πόρτες ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά παλάτσο της Βενετίας, που ανήκε στον Θωμά Φλαγγίνη, όπου θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη από τον Giovanni dell Olivo, γενικό διευθυντή της Fondazione di Venezia.

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να τις κρατήσεις για πάντα. Όπως όταν ο Πρώτος Επίτροπος της Procuratoria di San Marco, αξίωμα που, την εποχή της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας ήταν το σημαντικότερο μετά από εκείνο του Δόγη, μας προσφέρει τη σπάνια ευκαιρία να βρεθούμε στα άδυτα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.

Κι εκεί που νομίζεις πως την έχεις γνωρίσει, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να σε ξαφνιάσει. Ένα ακόμη μυστικό αποκαλύπτεται, μια νέα διαδρομή ξεκινά, αυτή τη φορά μέσα από τα κανάλια της, με οδηγό τον διεθνούς φήμης κλασικό πιανίστα Αλέξανδρο Καπέλη, πρόεδρο και καλλιτεχνικό διευθυντή του Epicenter Venice, που θα μας μυήσει στα μυστικά της πόλης των Δόγηδων.

Μου είπαν ότι αυτή η πόλη σε ξαναμαθαίνει στις σιωπές, στα φώτα, στους ήχους. Ίσως γιατί εδώ κάθε ήχος, κάθε σιωπή μοιάζει να κουβαλά μια ιστορία. Κάθε μελωδία, μια εποχή. Κι όλες μαζί γίνονται η φωνή μιας πόλης αιώνιας και άπιαστης, που μπορεί να σταματά τον χρόνο, αλλά δεν παύει στιγμή να ονειρεύεται.

Σενάριο – Έρευνα: Έλενα Κατρίτση

Σκηνοθεσία- Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης