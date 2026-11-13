«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους» – Η ενόχληση της Ιωάννας Μαλέσκου όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη γυμναστική στην καθημερινότητά της, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που εξακολουθεί να δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και το βάρος της. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμεί η συζήτηση να επικεντρώνεται στην ίδια και όχι σε άλλα πρόσωπα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, αναφερόμενη στη γυμναστική που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της αλλά και στα αρνητικά σχόλια που εξακολουθεί να δέχεται.
  • Μια ερώτηση σχετικά με τον σύζυγό της προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας, η οποία απάντησε: «Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου».
  • Παράλληλα, αποκάλυψε πως η πιο έντονη κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά τα κιλά της και τη γενικότερη εξωτερική της εμφάνιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη γυμναστική που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που εξακολουθεί να δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση.

Πρεμιέρα για την Ιωάννα Μαλέσκου: «Ποτέ δεν είσαι έτοιμος, εμείς χρειάστηκε να είμαστε» – ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, μια ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ήταν αρκετή για να προκαλέσει την αντίδραση της παρουσιάστριας. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για τη γυμναστική και την προσπάθειά της να διατηρεί τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά της.

Ιωάννα Μαλέσκου: Οι καλοκαιρινές στιγμές με την κόρη της και το μήνυμα στο Instagram

«Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, σημειώνοντας ότι και εκείνος ασχολείται με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι, η παρουσιάστρια απάντησε με εμφανή διάθεση να κρατήσει την προσωπική ζωή του μακριά από τη συζήτηση.

«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η κριτική για την εμφάνισή της και τα σχόλια για τα κιλά

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς, αποκαλύπτοντας ότι η εξωτερική της εμφάνιση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, τα μηνύματα που λαμβάνει αφορούν κυρίως το βάρος της, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αν έχει πάρει κιλά ή αν η εικόνα της είναι διαφορετική από εκείνη που θα επιθυμούσαν.

«Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι έχει πλέον συνηθίσει να δέχεται παρατηρήσεις για πολλές πτυχές της εμφάνισής της, από το χρώμα των μαλλιών της και τις ενδυματολογικές επιλογές της μέχρι το βάρος της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ