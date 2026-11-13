«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους» – Η ενόχληση της Ιωάννας Μαλέσκου όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της

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Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη γυμναστική που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που εξακολουθεί να δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση.

Ωστόσο, μια ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ήταν αρκετή για να προκαλέσει την αντίδραση της παρουσιάστριας. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για τη γυμναστική και την προσπάθειά της να διατηρεί τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά της.

«Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, σημειώνοντας ότι και εκείνος ασχολείται με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι, η παρουσιάστρια απάντησε με εμφανή διάθεση να κρατήσει την προσωπική ζωή του μακριά από τη συζήτηση.

«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η κριτική για την εμφάνισή της και τα σχόλια για τα κιλά

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς, αποκαλύπτοντας ότι η εξωτερική της εμφάνιση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, τα μηνύματα που λαμβάνει αφορούν κυρίως το βάρος της, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αν έχει πάρει κιλά ή αν η εικόνα της είναι διαφορετική από εκείνη που θα επιθυμούσαν.

«Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι έχει πλέον συνηθίσει να δέχεται παρατηρήσεις για πολλές πτυχές της εμφάνισής της, από το χρώμα των μαλλιών της και τις ενδυματολογικές επιλογές της μέχρι το βάρος της.