Πρεμιέρα για την Ιωάννα Μαλέσκου: «Ποτέ δεν είσαι έτοιμος, εμείς χρειάστηκε να είμαστε» – ΒΙΝΤΕΟ

Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου (12/9) η Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ, καθώς επέστρεψε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» με ανανεωμένη ομάδα στο πλευρό της.

Μαζί της στο πλατό βρέθηκαν η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, με τους τέσσερις να αποτελούν τη νέα πρωινή παρέα του ΟΡΕΝ.

«Σήμερα ντύθηκα Ελλάδα μόνη μου…»

Για την πρεμιέρα της, η Ιωάννα Μαλέσκου επέλεξε ένα γαλάζιο φόρεμα και υποδέχθηκε το κοινό στο ανανεωμένο τηλεοπτικό της ξεκίνημα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια μίλησε για τη νέα ομάδα, αλλά και για όσα θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές μέσα από το «Μια Ελλάδα Παρέα» τη φετινή σεζόν.

«Έφτασε η στιγμή της πρεμιέρας, ποτέ δεν είσαι έτοιμος μέχρι να χρειαστεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί χρειάστηκε να είμαστε!», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου και συμπλήρωσε πως: «Σήμερα ντύθηκα Ελλάδα μόνη μου. Σας υποσχόμαστε ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα σας κρατάμε συντροφιά, θα μοιραζόμαστε θέματα, όλα αυτά που συζητάμε στην παρέα μας, στο σπίτι μας, με πολλή αγάπη και σεβασμό, με χαμόγελο και χιούμορ».