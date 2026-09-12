Κρεμλίνο: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι» – Γρίφος η παρουσία Πούτιν στη G20

Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει για τη διάσκεψη της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει άγνοια. Αυτή η αβεβαιότητα έρχεται παρά προηγούμενες ανακοινώσεις του Κρεμλίνου και εν μέσω δηλώσεων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή συνάντηση, με τον Πεσκόφ να επαναλαμβάνει τη θέση της Μόσχας ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα για συνάντηση.

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Διεθνή Νέα

Ντμίτρι Πεσκόφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μόσχα δεν έχει ακόμα αποφασίσει για την παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάσκεψη της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να δηλώνει: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε».
  • Ενώ τον Απρίλιο το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα ταξίδευε, τώρα η πιθανότητα συμμετοχής του «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη Μόσχα, σύμφωνα με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Μαϊάμι αν συμμετείχε ο Πούτιν, ωστόσο η Μόσχα επαναλαμβάνει ότι αν επιθυμεί συνάντηση, «θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα».

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Η Μόσχα δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορειο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

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«Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Νωρίτερα σήμερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι η πιθανότητα συμμετοχής του Πούτιν στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη Μόσχα.

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Τον Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα ταξίδευε στη διάσκεψη της G20, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία του, θα ήταν πολύ χρήσιμη.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, αν ο Πούτιν συμμετείχε στη διάσκεψη και ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μία συνάντηση μαζί του.

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Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι, αν ο Ουκρανός Πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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