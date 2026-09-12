Πάρος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στις Λεύκες – Υποχώρησαν οι άνεμοι

Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 στις Λεύκες της Πάρου. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, ενώ πρόσθετοι πυροσβέστες μεταβαίνουν στο νησί από τη Σύρο και τη Νάξο.

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ΠΑΡΟΣ - ΦΩΤΙΑ - ΠΗΓΗ: FACEBOOK
ΠΑΡΟΣ - ΦΩΤΙΑ - ΠΗΓΗ: FACEBOOK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η φωτιά στις Λεύκες της Πάρου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα.
  • Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι άνεμοι στην περιοχή έχουν υποχωρήσει και πνέουν στα 3 – 4 μποφόρ.
  • Επιπλέον δυνάμεις μεταβαίνουν στην Πάρο: 7 πυροσβέστες από τη Σύρο με ταχύπλοο, και ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.

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Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στις Λεύκες της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί για την αντιμετώπισή της.

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Στο σημείο η Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι καιρικές συνθήκες εμφανίζουν βελτίωση, καθώς, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει και πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μετάβαση ακόμη 4 πυροσβεστών με 2 οχήματα από τη Νάξο.

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