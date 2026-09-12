Πάρος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στις Λεύκες – Υποχώρησαν οι άνεμοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στις Λεύκες της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί για την αντιμετώπισή της.

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι καιρικές συνθήκες εμφανίζουν βελτίωση, καθώς, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει και πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μετάβαση ακόμη 4 πυροσβεστών με 2 οχήματα από τη Νάξο.